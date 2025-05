Ethereum News: Netzwerkaktivität erreicht Jahreshoch! Explodiert jetzt der ETH-Preis?

Trotz der jüngsten positiven Veränderungen am Markt liegt Ethereum noch weit hinter der Konkurrenz zurück: Bitcoin erreichte zuletzt ein neues Allzeithoch und im direkten Jahresvergleich mit Solana konnte der SOL-Token 20 Prozent weniger Wertverlust als ETH verzeichnen. Es scheint allerdings so, als ob Ethereum langsam wieder aufholen könnte.

Dafür sprechen nicht nur die die Kursgewinne der vergangenen Wochen, sondern auch weitere Indikatoren deuten auf eine bullishe Veränderung am Markt und dem Ethereum Chart hin. Wir verraten, welche das sind und worauf sich die ETH-Anleger in den kommenden Wochen und Monaten einstellen sollten.

Starke Indikatoren: Warum steigt jetzt das Interesse am Ethereum Coin?

Ein wichtiger Indikator für das starke Interesse am ETH-Token der letzten Wochen ist die Anzahl der Coins, die derzeit über Kryptobörsen erworben werden können. Denn wie die On-Chain-Plattform Santiment in einem Tweet über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) verriet, fiel diese auf ein historisches Tief von 4,9 Prozent. Damit wurden seit 2018 über 15,3 Millionen ETH-Token an Krypto-Anleger verkauft und alleine im vergangenen Jahr 1 Million Coins erworben.

Hinzu kommt die Tatsache, dass in den letzten Tagen die Netzwerkaktivität auf ein neues Jahreshoch gestiegen ist: Rund 1,38 Millionen Transaktionen wurden in zuletzt pro Tag über die Ethereum-Blockchain durchgeführt. Noch im April lag dieser Wert unter 1,15 Millionen Transaktionen.

Die Netzwerkaktivität von Ethereum (ETH) im vergangenen Jahr (Quelle: The Block)

Zudem konnte das neue Allzeithoch von Bitcoin auch den Altcoin-Markt beflügeln und dafür sorgen, dass der Ethereum Kurs in den letzten 24 Stunden um 4,79 Prozent angestiegen ist. So kletterte der ETH-Token zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels auf 2.650 US-Dollar, liegt allerdings noch weit vom Jahreshoch bei 4.000 US-Dollar entfernt. Auch das Allzeithoch der zweitgrößten Kryptowährung am Markt ist weiterhin in weiter Ferne, denn die über 4.800 US-Dollar konnten zuletzt im Jahr 2021 erreicht werden.

Allerdings scheinen die Zeichen der Zeit bullish zu sein und ein neues Allzeithoch könnte noch im laufenden Jahr 2025 erreicht werden. Gerade dann, wenn auch Bitcoin noch weiter steigt, dürften mehr Anleger ein Interesse am ETH-Token haben, was den Preis noch einmal in die Höhe treiben dürfte.

Es ist allerdings nicht immer einfach, den besten Zeitpunkt für den Kauf und Verkauf von Ethereum und anderen Kryptowährungen zu finden. Gerade deshalb setzen immer mehr Anleger auf den Einsatz von KI-Agenten wie Mind of Pepe, die vollkommen autonom Informationen sammeln und diese in Echtzeit analysieren. So haben Nutzer die Chance, schnell auf Veränderungen am Markt zu reagieren.

Mit Mind of Pepe Ethereum kaufen und verkaufen? Was bietet der KI-Agent?

Nur noch acht Tage lang können Krypto-Anleger im Presale in den nativen MIND-Token des Mind of Pepe Projekts investieren. Das Konzept basiert dabei auf einer fortschrittlichen KI-Technologie, die vollkommen autonom mit verschiedenen Plattformen, dezentralen Anwendungen (dApps), Influencern und Krypto-Communitys agieren kann.

Der KI-Agent selbst kann dabei eine Vielzahl an Informationen sammeln, analysieren und damit die Handelsstrategien anpassen, die die Nutzer verfolgen möchten. Gleichzeitig ist eine Blockchain-Integration denkbar, die eine umfassende Web3-Nutzung garantieren soll. Hier kann Mind of Pepe zum Beispiel die Token-Bereitstellung übernehmen oder dank der "Schwarmintelligenz" Krypto-Tradern weiterhelfen.

Besuche den Vorverkauf von Mind of Pepe!

Bereits jetzt wurden über 9,9 Millionen US-Dollar an Kapital im MIND-Presale gesammelt und die psychologisch wichtige Marke von 10 Millionen US-Dollar dürfte innerhalb der nächsten Stunden überschritten werden. Das große Interesse am jungen MIND-Token dürfte natürlich auf die technischen Aspekte des KI-Agenten zurückzuführen sein, der im Augenblick einen Tokenpreis von 0,0037515 US-Dollar bietet.

Doch auch das Staking-Angebot, das im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 229 Prozent garantiert, konnte viele Investoren überzeugen. Es könnte sich also durchaus lohnen, noch vor dem Coin Launch in acht Tagen in den MIND-Token zu investieren und sich näher mit dem KI-Agenten und dessen Technologie zu beschäftigen.

Kaufe jetzt MIND-Coins zum Presale-Preis!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.