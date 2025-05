Essen (ots) -



Die Kosmetikmarke von Manuel Neuer und Angelique Kerber ergänzt ab Ende Mai das Beauty-Sortiment der Warenhauskette Galeria.



Die Produktpalette umfasst Sonnenschutzprodukte und ergänzende weitere Pflegeprodukte.



Das Angebot ist sowohl online als auch in allen 83 Filialen deutschlandweit erhältlich.



Christian Sailer, CFO Galeria: "Wir freuen uns, dass mit Newkee eine weitere hochwertige und konzeptionell interessante Brand unser Markenportfolio ergänzt. Die Produkte passen perfekt zu unseren strategisch gesteckten Zielen, unseren Kunden stets eine moderne und spannende Angebotsvielfalt anzubieten."



Manuel Neuer ist täglicher Sonnenschutz beim Sport besonders wichtig: "UV-Strahlen sind die Hauptursache für Sonnenbrand, vorzeitige Hautalterung und Hautkrebs. Sie sind immer da - auch im Winter oder bei Wolken."



Angelique Kerber ergänzt: "Deshalb sind wir froh, dass wir mit Newkee in den Galeria-Warenhäusern nun für viele Menschen zugänglich sind"



