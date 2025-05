EQS-News: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Hauptversammlung beschließt Dividenden-Erhöhung



22.05.2025 / 17:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Digitalisierungs-Spezialist init rechnet 2025 trotz höherer Risiken mit anhaltendem Wachstum Umsatz im ersten Quartal 2025 um rund 40 Prozent über Vorjahr

Vorstand bekräftigt Prognose für Geschäftsjahr 2025 von über 300 Mio. Euro Umsatz bei EBIT von über 30 Mio. Euro Die init innovation in traffic systems SE (ISIN DE 0005759807) will im Geschäftsjahr 2025 trotz höherer Risiken weiter kräftig wachsen Das bestätigte der Vorstand heute bei der Hauptversammlung in Karlsruhe. Nach dem Rekordjahr 2024 verbuchte der weltweit aktive Digitalisierungs-Spezialist für Busse und Bahnen im ersten Quartal 2025 bereits eine Zunahme der Erlöse um rund 40 Prozent auf 70 Millionen Euro. Damit bewegt sich der init Konzern im Korridor der für das Gesamtjahr gesetzten Ziele von rund 300 bis 330 Millionen Euro beim Konzernumsatz und 30 bis 33 Millionen Euro beim operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT). Das entspricht einem Ergebniszuwachs von mindestens 22 Prozent im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2024. Über 7,9 Millionen Euro werden ausgeschüttet Die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre zeigten sich bei der Hauptversammlung sehr zufrieden mit dieser Perspektive und billigten mit einer Zustimmung von 99,98 Prozent auch den Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat. Dies bedeutet eine Erhöhung der Ausschüttung auf 0,80 Euro (Vorjahr: 0,70 Euro) je dividendenberechtigter Stückaktie. Insgesamt werden so über 7,9 Millionen Euro ausgeschüttet. Bei den Neuwahlen zum Aufsichtsrat wurden alle bisherigen Mitglieder wieder bestätigt. Dem Kontrollgremium der init innovation in traffic systems SE gehören damit weiterhin Dipl.-Ing. Andreas Thun, Dipl.-Ing. Ulrich Sieg, Prof. Michaela Dickgießer, Dipl.-Ing. (FH), M.A. Christina Greschner und Dr. Johannes Haupt an. KI und Cloud schaffen neue Chancen In seinem Bericht hatte der Vorstand zuvor die trotz der gewachsenen Unsicherheiten weiterhin intakten Wachstumsperspektiven des Unternehmens hervorgehoben. Dafür spricht nicht zuletzt der zum 31. März 2025 mit 375 Mio. Euro deutlich über dem Jahresumsatz liegende Auftragsbestand. "Wir sehen eine weiterhin solide Nachfrage nach unseren Lösungen im Markt mit weiteren Mega-Chancen bei großen Ausschreibungen. Durch Produktivitätssteigerungen im gesamten Unternehmen können wir darüber hinaus das Ergebnis deutlich verbessern", so Vorstandsvorsitzender Dr. Gottfried Greschner. Eine große Rolle spielt dabei der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Für Verkehrsunternehmen wird es zunehmend schwerer, alle Spezialkenntnisse und Ressourcen selbst aufzubauen, die zwingend erforderlich sind, um eine komplexe betriebliche

IT-Systemlandschaft zuverlässig und unter Berücksichtigung der stetig weiter steigenden Sicherheitsanforderungen zu betreiben. Hinzu kommt der sich verschärfende Wettbewerb um die benötigten IT-Experten. "Hier bieten wir als Technologiepartner zuverlässige Hosting-Konzepte und Cloud-Lösungen, die alle Anforderungen an Rechtssicherheit, Ausfallsicherheit, Hochverfügbarkeit und Cybersecurity erfüllen. Ausgewählte Rechenzentren in Deutschland garantieren dabei einen sicheren Betrieb und unsere intelligenten Systemkonzepte sorgen dafür, dass das System immer auf dem neusten Stand ist. IT-Hosting von init verschafft Verkehrsunternehmen damit den Freiraum, sich auf ihre Kernaufgabe zu konzentrieren, während ihre betrieblichen IT-Systeme in besten Händen sind", betonte Greschner. Zunehmend stellt der Mangel an Fachkräften Verkehrsunternehmen vor große Herausforderungen. Fahrpersonal ist eine knappe Ressource, und auch in Leitstelle, Betriebshof und Verwaltung gehen zahlreiche langjährige Angestellte in den Ruhestand. Geeignete IT-Lösungen wie die von init können hier helfen, diese Lücke zu schließen. Die Bordrechner von init helfen zudem Anfängern dabei, schneller fit für den neuen Job und flexibel einsetzbar zu werden. Intuitive Bedienkonzepte, ähnlich wie bei Smartphones, verkürzen die Einarbeitungszeit deutlich. Zur Reduzierung von Sprachbarrieren steht die Bedienoberfläche auch mehrsprachig zur Verfügung. Textnachrichten aus der Leitstelle erhalten die Fahrer dank eines KI-basierten Assistenten künftig in ihrer Muttersprache. Als weiteres wichtiges Wachstumsfeld weltweit sieht der init Vorstand Account-based Ticketing-Systeme, wie es derzeit - rechtzeitig zur Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 - in Atlanta, USA, installiert wird. Bei diesem Großprojekt soll das Automated Fare Collection System (AFC 2.0) mit kontaktlosem Ticketing den Fahrgästen die Möglichkeit bieten, Fahrten in Bussen oder Bahnen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln mit ihren Bankkarten, Kreditkarten und Smart Devices per "Tap and Go" zu bezahlen. "Heute wird erwartet, dass alle ihr Ticket günstig und bequem über ein Mobilgerät oder mit der Kreditkarte kaufen können. Mit unseren Smart-Ticketing-Lösungen können wir mehr bieten. Der Fahrgast bezahlt einfach durch Vorzeigen seiner Kundenkarte, Bankkarte, Kreditkarte oder eines Smartphones beim Einstieg oder am Gate. Gleichzeitig übernimmt unsere intelligente Software das gesamte Handling und die Verrechnung. Mit Hardware und Software von init wird der öffentliche Nahverkehr der Metropolregion Atlanta damit auf ein neues Qualitätslevel gehoben. Das ist vor dem Hintergrund der Fußball-WM und der damit verbundenen weltweiten Aufmerksamkeit für uns eine wertvolle Referenz", so init Vorstand Dr. Gottfried Greschner. Als Wachstumstreiber für die nächsten Jahre sieht er neben KI-Lösungen das kontrahierte Auftragsvolumen, das größer ist als der ausgewiesene Auftragsbestand, Erfolge beim Verkauf von Software-as-a-Service (SaaS) sowie eine verstärkte Auslieferung der nächsten Generation des Bordrechners COPILOTpc3. Hinzu kommen zunehmend positive Wirkungen aus der abgeschlossenen Akquisition des Datenmanagementspezialisten DILAX Intelcom GmbH. Kontakt:

Mitteilende Person:

Simone Fritz

Investor Relations

ir@initse.com



22.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com