Ungarn hat sich schnell zu einem beliebten Ziel für chinesische Elektrofahrzeughersteller entwickelt. BYD mit Sitz in Shenzhen gab vor kurzem seine Entscheidung bekannt, seinen europäischen Geschäftssitz und ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Budapest zu errichten.



Andere große chinesische EV- und Batteriegiganten, darunter NIO und CATL, haben in Ungarn entweder den Grundstein gelegt oder ihre Aktivitäten erweitert.



Chinesische Investitionen seien zu einem "unverzichtbaren Motor" des ungarischen Wirtschaftswachstums geworden, sagte der ungarische Premierminister Viktor Orban am Donnerstag.



Warum begrüßt das mittelosteuropäische Land proaktiv chinesische Investitionen? Und warum haben die chinesischen EV-Giganten Ungarn als einen wichtigen Teil ihrer globalen Strategie im Auge? In dieser Folge von China Xplained reisen wir nach Budapest, um die Antworten herauszufinden.



