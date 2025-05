Die Vonovia-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen von ihren Korrekturtiefs deutlich erholen können. Doch nun gibt es dennoch bei dem DAX-Konzern ein Verkaufssignal: Erneute Belastung durch die Renditen Am Donnerstag geraten Immobilienwerte diesseits und jenseits des Atlantiks unter Druck. Grund dafür ist der Renditeanstieg der Staatsanleihen, vor allem in den USA. Da Vonovia & Co. stark von den Zinsen abhängig sind, mit Blick auf die Bewertung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...