TOURISE ist die erste globale Plattform, die visionäre Führungskräfte aus dem öffentlichen und privaten Sektor aus den Bereichen Tourismus, Technologie, Investitionen und Nachhaltigkeit vereint.

Gestützt auf einen hochrangigen Beirat globaler Branchenführer zielt TOURISE darauf ab, beispiellose Investitionsströme und hochwertige Investitionsmöglichkeiten zu erschließen, die die Branche neu ausrichten werden.

Das begleitende TOURISE Awards-Programm wird erstklassige Reiseziele auszeichnen, die unvergessliche Reiseerlebnisse bieten und auf die sich wandelnden Erwartungen der Reisenden abgestimmt sind.

Der erste exklusive TOURISE-Gipfel findet vom 11. bis 13. November 2025 in Riad statt und wird sich als ganzjährige Plattform etablieren, um zu gestalten, wie die Welt reist, sich vernetzt und wächst.

Saudi-Arabiens Tourismusminister, Seine Exzellenz Ahmed Al-Khateeb, kündigte heute offiziell TOURISE an, eine wegweisende neue globale Plattform, die darauf ausgelegt ist, neue Horizonte zu schaffen und einen gemeinsamen Fahrplan für die nächsten 50 Jahre des Tourismus zu entwickeln.

TOURISE ist auf Ambitionen und Visionen ausgelegt und wird erstmals eine dynamische Mischung von Branchenführern aus dem öffentlichen und privaten Sektor zusammenbringen. Visionäre Führungspersönlichkeiten mit Expertise in Tourismus, Technologie, Investitionen, Nachhaltigkeit und Kultur werden vernetzt, um kritische Herausforderungen anzugehen, transformative Chancen zu erschließen und die Agenda für einen nachhaltigen, fairen und zukunftsorientierten Sektor zu setzen.

Zusammen mit globalen Partnern von multilateralen Institutionen bis hin zu Führungskräften des privaten Sektors ist TOURISE darauf ausgelegt, große, beispiellose Investitionsströme zu generieren, indem hochwertige Investitionsmöglichkeiten und der Zugang zu bahnbrechenden Technologien über die Plattform angekündigt und aktiviert werden sollen.

TOURISE ist keine gewöhnliche Veranstaltung, sonderneine globale Plattform, die durch digitale Zusammenarbeit, thematische Arbeitsgruppen und sektorübergreifende Partnerschaften, die sich auf die langfristige Transformation des Sektors konzentrieren, das ganze Jahr über eine große Wirkung erzielt. Dazu gehört auch die Erstellung einer Reihe von Whitepapers und globalen Indizes mit den Schwerpunkten Tourismus, Nachhaltigkeit und Weltwirtschaft, die gemeinsam mit führenden internationalen Organisationen entwickelt werden und neue Maßstäbe für den Tourismussektor setzen.

Der erste TOURISE-Gipfel findet vom 11. bis 13. November 2025 in Riad statt. Das Programm, das auch live übertragen wird, konzentriert sich auf vier Kernthemen: Die Zukunft des KI-gestützten Tourismus Innovieren oder Verblassen; Der große Tourismus-Reset Disruptive Geschäftsmodelle und Investitionen; Neustart des Reiseerlebnisses Upgrade läuft; und Tourismus, der funktioniert für Menschen, Planet und Fortschritt. Eine spezielle Innovationszone bietet Raum für bahnbrechende Technologien und Lösungen von KMU und großen Unternehmen aus dem öffentlichen und privaten Sektor unter anderem aus den Bereichen KI, Mobilität, Nachhaltigkeit.

Nach Angaben des World Travel and Tourism Council (WTTC) befindet sich der Tourismus in diesem Jahr in einem starken Aufwärtstrend und wird voraussichtlich 11,7 Billionen US-Dollar zur Weltwirtschaft beitragen- 10,3% des globalen BIP -, was eine starke Erholung verdeutlicht. Dennoch stellen Herausforderungen wie die sich verändernde Marktdynamik, die sich wandelnden Präferenzen der Reisenden und Kapazitätsengpässe weiterhin Risiken für die Aufrechterhaltung des Fortschritts dar. An diesem kritischen Wendepunkt bietet TOURISE die notwendige strategische Unterstützung, um diesen Gegenwind zu navigieren und die Dynamik aufrechtzuerhalten.

Bei der heutigen virtuellen Ankündigung sagte Tourismusminister und TOURISE-Vorsitzender, Seine Exzellenz Ahmed Al-Khateeb: "Der Tourismus ist eine der dynamischsten, verbindendsten Kräfte in der Weltwirtschaft und unterstützt jeden zehnten Arbeitsplatz weltweit. Aber während sich die Welt weiterentwickelt, muss sich auch der Sektor weiterentwickeln. Ob bei der Anpassung an technologische Disruption und sich ändernde Reisendenwartungen oder bei der Bewältigung der dringenden Forderungen nach Nachhaltigkeit und einem gerechteren Ansatz für das Reisen TOURISE wird die dringend benötigte Plattform sein, um die Zukunft des Tourismus zu gestalten. Es wird die richtigen Menschen vereinen, um innovative Lösungen zu entwickeln und Partnerschaften aufzubauen, wodurch der Tourismussektor widerstandsfähiger, vernetzter und integrativer denn je werden kann."

Julia Simpson, Präsidentin und CEO des World Travel Tourism Council und TOURISE-Beiratsmitglied, die sich Seiner Exzellenz anschloss, um TOURISE offiziell zu starten, sagte: "Wir freuen uns, Teil dieser globalen Initiative zu sein und unsere langjährige Zusammenarbeit im gesamten Tourismus-Ökosystem fortzusetzen. Damit sich diese Branche weiterentwickeln und ihr volles Potenzial erreichen kann, ist die Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor von entscheidender Bedeutung für den anhaltenden Erfolg von Travel Tourism weltweit. Gemeinsam können wir die Herausforderungen von heute angehen und gleichzeitig eine nachhaltige und innovative Zukunft für morgen mitgestalten."

TOURISE wird von einem Beirat unter dem Vorsitz Seiner Exzellenz unterstützt, dem weltweit führende Expertinnen und Experten vonOnline-Reisebüros, Reiseveranstaltern, Hoteliers, globalen Tourismusorganisationen, Unterhaltung und Medien angehören, darunter: Mario Enzesberger, Gründer und CEO, Liberty International Tourism Group; Mo Gawdat, Gründer, One Billion Happy; Stéphane Lefebvre, Präsident, Cirque du Soleil Entertainment Group; Luis Maroto, CEO, Amadeus; und Julia Simpson, CEO, World Travel Tourism Council (WTTC); und Thomas Woldbye, CEO, Heathrow Airport.

Die ersten TOURISE Awards wurden heute ebenfalls angekündigt ein herausragendes Anerkennungsprogramm, das die Exzellenz von Reisezielen im globalen Tourismus-Ökosystem feiert. Die Awards werden herausragende Leistungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, digitale Transformation, inklusiver Tourismus, Kulturerhalt und Personalentwicklung auszeichnen. Nominierungen können ab den 2. Juni eingereicht werden, die Preisträger werden am Eröffnungsabend des TOURISE-Gipfels bekannt gegeben.

TOURISE baut auf der wachsenden Rolle Saudi-Arabiens als Kernbeitragszahler und treibende Kraft in der globalen Tourismuslandschaft neben großen Branchenorganisationen wie UN Tourism, WTTC und dem World Economic Forum (WEF) auf. Allein im Jahr 2024 hat Saudi-Arabien sein Vision 2030-Ziel von 100 Millionen Besucherinnen und Besuchern pro Jahr erreicht, sieben Jahre früher als geplant, und der Tourismussektor trug fast 5% zum nationalen BIP bei, nur übertroffen von der Ölproduktion. Dies unterstreicht den wachsenden Einfluss Saudi-Arabiens und die langfristige Verpflichtung zur Unterstützung des Tourismus als Treiber für globalen Fortschritt und Wachstum. Durch den Aufbau von TOURISE mit globalen Partnern von multilateralen Institutionen bis hin zu Führungskräften des privaten Sektors wird Saudi-Arabien sicherstellen, dass seine Führungsrolle weltweite Auswirkungen haben wird.

Um Ihr Interesse zu bekunden und Teil der Plattform zu werden, die das nächste Kapitel des globalen Tourismus schreibt, besuchen Sie www.tourise.com.

