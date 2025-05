FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag leicht gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am späten Nachmittag um 0,11 Prozent auf 129,79 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug 2,65 Prozent.

Konjunkturdaten aus der Eurozone waren gemischt ausgefallen und stützten die Kurse der Festverzinslichen. Am Vormittag war das Ifo-Geschäftsklima für die deutsche Wirtschaft im Mai zwar erneut gestiegen. Etwa zeitgleich war aber auch bekannt geworden, dass sich die Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone im Mai verschlechtert hat. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel zudem unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.

Das leichte Wachstum der deutschen Wirtschaft zu Beginn des Jahres dürfte nur ein Strohfeuer gewesen sein, hieß es im Monatsbericht der Bundesbank. Der Exportnation Deutschland drohe der nächste Rückschlag: "Im zweiten Quartal könnte die deutsche Wirtschaft in etwa auf der Stelle treten", schrieben die Experten der Bundesbank in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht./jkr/he