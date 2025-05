Düsseldorf (ots) -



Die 200 MP Ultraklare KI-Hauptkamera und die KI-gestützte Bearbeitung ermöglichen ein noch umfassenderes Fotoerlebnis auf Smartphones.



HONOR, weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems, hat heute seine neue HONOR 400 Serie präsentiert, die umfassende Funktionen zur KI-Fotografie bietet. Ausgestattet mit einer 200 MP Ultraklaren KI-Hauptkamera, vielseitiger KI-Bildbearbeitung, einem 5300 mAh Silizium-Karbon-Akku und einem hochmodernen 5000 Nits Ultra Display, unterstützt die HONOR 400 Serie die Always-On-Generation in ihren täglichen Aktivitäten.



"Unser Ziel mit der HONOR 400 Serie ist es, KI-Bildgebungsfunktionen für jeden zugänglich zu machen und den Alltag der Nutzer zu bereichern", sagt James Li, CEO von HONOR. "Nutzer können jetzt nicht nur KI-Funktionen auf Flaggschiff-Niveau zu einem erschwinglicheren Preis nutzen, sondern auch brandneue KI-Bildgebungserlebnisse genießen - von ultraklarer KI-Fotografie bis hin zu fortschrittlichen KI-gestützten Bearbeitungswerkzeugen, die vielfältige und unterhaltsame kreative Möglichkeiten bieten."



Leistungsstarke und vielseitige KI-Kamera



Das HONOR 400 verfügt über eine bahnbrechende 200 MP Ultraklare KI-Hauptkamera[1]. Diese sorgt mit einem 1/1,4-Zoll großen Sensor, einer f/1.9 Blende und OIS sowie dualer EIS-Stabilisierung für herausragende Detailgenauigkeit, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Ergänzend dazu erfasst die 12 MP Ultraweit und Makro-Kamera[2] weitläufige Szenen, während die 50 MP[3] Porträt-Selfie-Kamera mit einer f/2.0 Blende - angetrieben von HONORS fortschrittlichem Porträtalgorithmus - professionelle Selfies mit atemberaubenden Details und lebensechten Farben gewährleistet.



Das Fotoerlebnis der HONOR 400 Serie wird von der KI HONOR IMAGE ENGINE unterstützt, die jüngste KI-Innovationen zur Verbesserung der mobilen Fotografie nutzt. Das HONOR 400 nutzt seinen Hauptsensor geschickt aus, um eine 30-fache Telefoto-Aufnahmefähigkeit mit der Hauptkamera zu erreichen. In Kombination mit dem KI Super Zoom können Nutzer beeindruckende Natur- oder Stadtansichten mit 15- bis 30-facher Vergrößerung aufnehmen.



Die KI Porträtaufnahme sorgt mit dem Capture Enhancement Large Model für scharfe und detaillierte Porträts, selbst bei Bewegung und in typischen Straßenszenen. Für eine individuelle Bildsprache bietet die HONOR 400 Serie den KI-gesteuerten Film Simulation Mode[4]. Dieser analysiert intelligent Beleuchtung und Details und erzeugt so filmische Effekte. Der Harcourt-Porträtmodus ermöglicht zudem kreative Porträts mit raffinierter Beleuchtung. Die HONOR 400 Serie hält die schönsten Momente in brillanter Qualität fest.



Die HONOR 400 Serie führt Features zur KI-Bearbeitung ein, um die Kreativität im täglichen Leben zu fördern. Mithilfe des fortschrittlichen Videogenerierungsmodells Veo 2 von Google auf der Vertex-KI der Google Cloud können Nutzer verschiedene Möglichkeiten der Bild-zu-Video-Generierung[5] erforschen, die erstmals in der HONOR 400 Serie zum Einsatz kommen. Die HD-Bewegungsaufnahme speichert die wertvollsten drei Sekunden lebendiger Momente, die sich anschließend einfach als filmische Ausschnitte auf sozialen Plattformen teilen oder bearbeiten lassen.[6] Mit "Moving Photo Collage" geht HONOR noch einen Schritt weiter: Diese einzigartige Funktion ermöglicht es, 2 bis 9 bewegte Fotos zu kombinieren und so dynamische Geschichten zu erzählen. Das Teilen von Live-Fotos über verschiedene Plattformen hinweg ist dabei besonders einfach und komfortabel.[7]



Darüber hinaus bietet die HONOR 400 Serie eine Vielzahl intelligenter Funktionen, mit denen Nutzer die Interaktion mit Fotos verbessern können. Dazu zählen: HONOR KI Radierer, KI Bilderweiterung, KI Passanten entfernen und KI Reflexionen entfernen[8]. Die KI-Bearbeitung eröffnet Nutzern neue Möglichkeiten, ihre Fotos im Alltag auf vielfältige Weise zu verändern und zu gestalten.



Leistungsstarker Akku und verbesserte Hardware-Leistung



Die HONOR 400 Serie setzt auf einen robusten 5300 mAh[9] Silizium-Karbon-Akku, der eine lange Nutzungsdauer ermöglicht - ideal für alle, die viel unterwegs sind. Selbst bei niedrigen Temperaturen um -20°C und geringem Ladestand ist eine zuverlässige Leistung gewährleistet. Der Akku ist auf Langlebigkeit ausgelegt und behält auch nach 4 Jahren[10] noch über 80 % seiner Kapazität. Mit dem 66 W HONOR Wired SuperCharge[11] ist das Gerät zudem in nur 15 Minuten[12] wieder zu 44 % aufgeladen.



Dies macht die HONOR 400 Serie zu einem zuverlässigen Partner für jedes Abenteuer. Die Snapdragon 7 Gen 3 Mobile Platform[13] und die CPU Turbo X Game Engine ermöglichen ein beeindruckendes Spielerlebnis mit verbesserter Grafikleistung. Der bis zu 512 GB große Speicher bietet viel Platz für Daten. Die IP65-Zertifizierung schützt die HONOR 400 Serie zuverlässig vor Wasser und Staub.



Fortschrittliche Display-Technologie für optimales Seherlebnis



Die HONOR 400 Serie verfügt über ein hochmodernes 5000 Nits[14] Ultra Bright Display, das unter allen Lichtverhältnissen eine hervorragende Sichtbarkeit bietet. Mit der Full-Scene Sunlight Display Enhancement Technologie und dem Dynamic Dimming Display können Nutzer lebendige Farben und scharfe Kontraste auch bei direkter Sonneneinstrahlung genießen. Der Bewegungs-Stabilitätsmodus bietet zudem Fixpunkte auf dem Bildschirm während der Fahrt und sorgt so für ein angenehmes visuelles Erlebnis, das Irritationen vermindern kann.



Intelligenter Lifestyle mit KI-gestütztem MagicOS 9.0



Mit MagicOS 9.0 definiert die HONOR 400 Serie das Nutzererlebnis neu. Das Betriebssystem bietet zahlreiche KI-gesteuerte Funktionen, darunter: Google Gemini[15] Unterstützung, KI Übersetzung, KI Aufnahme, Magic Portal, KI Protokolle, KI Zusammenfassung, KI Formatierung, Magic Capsule, KI Schreibwerkzeuge und KI Untertitel. Diese Funktionen erleichtern nahtloses Multitasking, steigern die Produktivität und ermöglichen personalisierte Interaktionen. So wird die HONOR 400 Serie zu einem intelligenten Begleiter, der den Alltag erleichtert.



Die HONOR 400 Serie integriert eine On-Device KI Deepfake-Erkennung, um die Online-Sicherheit zu erhöhen und Nutzer vor Deepfake-Betrug zu schützen. Diese Technologie verwendet fortschrittliche Algorithmen, um manipulierte Inhalte in Echtzeit zu erkennen. Dabei werden synthetische Unvollkommenheiten auf Pixelebene, Border-Compositing-Artefakte und die Inter-Frame-Kontinuität analysiert.



Die HONOR 400 Serie ist außerdem mit Gemini[16] ausgestattet, dem KI-Assistenten von Google. Benutzer können mit Gemini chatten, um Hilfe beim Lernen, Planen, Schreiben und vielem mehr zu erhalten. Es besteht sogar die Möglichkeit, mit Gemini live zu gehen. Auf diese Weise lassen sich Ideen sammeln, komplexe Themen vereinfachen und für wichtige Momente Echtzeit-Antworten testen. Zur Nutzung muss nur die Einschalttaste gedrückt und gehalten werden.



Vorstellung des HONOR 400 Pro



Zusätzlich zum außergewöhnlichen KI-Fotografieerlebnis und der herausragenden Langlebigkeit der Standardversion bietet das HONOR 400 Pro eine Reihe von Premium-Funktionen: Dazu gehören eine 50 MP KI-Telefotokamera[17] mit Sony IMX856 Sensor, 3-fach optischem Zoom und OIS für detaillierte Zoomaufnahmen sowie die KI Porträtaufnahme, die Ultra-High-Definition-Porträts mit natürlichen Farben liefert. Mit dem verbesserten KI Super Zoom des HONOR 400 Pro lassen sich auch weit entfernte Motive detailreich und scharf aufnehmen. Die AIGC-gestützte Telefoto-Funktion ermöglicht dabei eine bis zu 50-fache Vergrößerung. Neben einer IP68- und IP69-Zertifizierung für noch besseren Schutz vor Wasser und Staub bietet die Pro-Version zudem schnelles 100 W kabelgebundenes und 50 W kabelloses Laden. Angetrieben von der Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform[18] sorgt das HONOR 400 Pro für eine reibungslose und leistungsstarke Performance. Und das HONOR On-Device Call Translation Large Model ermöglicht eine nahtlose Telefonkommunikation mit sofortiger Übersetzung in bis zu 6 Sprachen[19]. Herausragende Bildgebung, Haltbarkeit und Ladeeffizienz: Das HONOR 400 Pro ist die ideale Wahl für alle, die ein Smartphone für ein unvergleichliches Nutzererlebnis suchen.



Preise und Verfügbarkeit



Das HONOR 400 Pro ist in der Speichervariante mit 512 GB Speicherplatz in den Farbvarianten[20] Midnight Black, Lunar Grey und Tidal Blue (Online-Exklusiv) ab sofort ab einem UVP von 799EUR erhältlich.



Das HONOR 400 ist in den Farben Midnight Black, Desert Gold und Meteor Silver (Online Exklusiv) ab einem UVP von 499EUR (256 GB Speicher) und 549EUR (521 GB Speicher) verfügbar.



[1] Die Angabe von 200MP bezieht sich auf die Parameter der Kamera. Die tatsächliche Pixelanzahl der Fotos kann je nach Kameramodus variieren. Bitte beachten Sie die tatsächliche Situation. Um die 200MP zu nutzen, muss der HIGH-RES Modus aktiviert werden.



[2] Die Angabe von 12MP bezieht sich auf die Parameter der Kamera. Die tatsächliche Pixelanzahl der Fotos kann je nach Kameramodus variieren. Bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.



[3] Die Angabe von 50MP bezieht sich auf die Parameter der Kamera. Die tatsächliche Pixelanzahl der Fotos kann je nach Kameramodus variieren. Bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.



[4] Die tatsächliche Wirkung kann je nach Nutzungssituation variieren. Bitte beachten Sie die tatsächlichen Nutzungserfahrungen.



[5] Die AI-Image-to-Video-Funktion wird per OTA aktualisiert. Da die konkreten Auswirkungen der Implementierung je nach Nutzungsszenario variieren können, informieren Sie sich bitte über die tatsächlichen Nutzungserfahrungen. Globaler Erstverkaufszeitraum (ausgenommen Lateinamerika und Eurasien): Zeitraum: 15. Mai bis 31. August 2025.



Nutzer können über die Fotogalerie zwei Monate kostenlosen Zugang beantragen. Die Berechtigung zur Verlängerung wird anhand der tatsächlichen Nutzungshäufigkeit beurteilt. Details zum Angebot: Nach der Beantragung des kostenlosen Zugangs können Nutzer bis zu zehn kostenlose Nutzungen pro Tag innerhalb des zweimonatigen Zeitraums in Anspruch nehmen.



Hinweis: Die Verfügbarkeit und die Details des Angebots variieren je nach Region. Bitte informieren Sie sich über die tatsächlichen Nutzungsmöglichkeiten.



Um eine Risikokontrolle zu vermeiden, sollten Sie die Verwendung von Fotos von Prominenten, politischen Persönlichkeiten, Nationalflaggen und anderen sensiblen Informationen vermeiden.



[6] Die Funktion Bewegungsaufnahme ist standardmäßig verfügbar. Das Teilen auf Social-Media-Plattformen wird durch ein zukünftiges OTA-Update ermöglicht.



[7] Um Daten zwischen HONOR-Geräten und iPhones/iPads auszutauschen, wird die "HONOR Share" App benötigt. Bitte beachten Sie, dass diese App MagicOS 9.0 oder höher sowie iOS/iPadOS Version 15.0 oder höher voraussetzt. Die Produktbilder dienen lediglich der Veranschaulichung; die tatsächliche Erfahrung kann abweichen.



[8] Einige KI-Bearbeitungsfunktionen werden in Zukunft per OTA-Update verfügbar sein. Die tatsächliche Wirkung kann je nach Nutzungssituation variieren. Bitte beachten Sie die tatsächliche Situation.



[9] Die typische Akkukapazität beträgt 5300 mAh, die Nennkapazität (Mindestkapazität) 5170 mAh.



[10] Die angegebenen Daten stammen aus Tests in HONOR-Laboren. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen.



[11]EU - Ausschließlich das HONOR 400 unterstützt 66 W Wired HONOR SuperCharge. Die Bezeichnung 66W Wired HONOR SuperCharge bedeutet, dass das Ladegerät eine maximale Ausgangsleistung von 66 W hat. Um diese Leistung zu erreichen, ist die Verwendung des originalen Wired SuperCharger und des zugehörigen Ladekabels erforderlich. Die tatsächliche Ladegeschwindigkeit kann je nach Nutzungssituation variieren. Bitte beachten Sie die tatsächlichen Nutzungserfahrungen.



[12] Die Daten stammen aus HONOR-Laboren.



[13] Snapdragon ist eine eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



[14] Die Information zur maximalen Helligkeit von 5.000 Nits basiert auf Testergebnissen aus HONOR-Laboren und wird nur unter bestimmten Bedingungen erreicht.



[15] Google, Android und Gemini sind Marken von Google LLC. Die mobile Gemini App ist auf ausgewählten Geräten, in bestimmten Sprachen und Ländern verfügbar. Eine Internetverbindung ist erforderlich. Überprüfen Sie die Antworten auf ihre Richtigkeit.



[16] Google, Android, Google Cloud und Gemini sind Marken von Google LLC.



[17] 50 MP sind Kamera-Pixelparameter. Die tatsächliche Pixelanzahl der Fotos kann je nach Kameramodus variieren. Bitte beachten Sie die tatsächliche Nutzung. Um die vollen 50 MP zu nutzen, aktivieren Sie den HIGH-RES Modus.



[18] Snapdragon ist eine Marke von Qualcomm Incorporated, eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



[19] Diese Funktion unterstützt 6 Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und Chinesisch (Mandarin).



[20] Die Verfügbarkeit der Farben kann je nach Region variieren. Bitte wenden Sie sich für Details an Ihren Händler vor Ort.



Pressekontakt:



Ogilvy Public Relations GmbH

Völklinger Str. 33

40221 Duesseldorf

GERMANY

E-Mail: honor_teamgermany@ogilvy.com



Original-Content von: HONOR, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137526/6040516





© 2025 news aktuell