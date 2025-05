EQS Newswire / 22.05.2025 / 17:30 CET/CEST

BERLIN, DEUTSCHLAND - Media OutReach Newswire - 22 May 2025 - Zeagoo wurde bei den Berlin Design Awards 2025 mit dem Silberpreis für seine charakteristische Damen-Bomberjacke ausgezeichnet - ein Meilenstein, der die wachsende Bedeutung der Marke in der zeitgenössischen Modewelt unterstreicht. Als eine der renommiertesten Auszeichnungen der Branche würdigen die Berlin Design Awards herausragende Kreativität und Innovationskraft in verschiedenen Bereichen des globalen Designs. Der Erfolg von Zeagoo bestätigt nicht nur die Fähigkeit des Unternehmens, Funktionalität mit anspruchsvoller Ästhetik zu verbinden, sondern spiegelt auch ein tiefes Verständnis für die Lebensstile moderner Frauen wider.



Mit einem klaren Fokus auf Vielseitigkeit, Nachhaltigkeit und sorgfältige Verarbeitung positioniert sich Zeagoo zunehmend als zukunftsorientierte Marke im Bereich stilvoller, leistungsorientierter Damenmode.



Die preisgekrönte Jacke, inspiriert vom zeitlosen Charme der klassischen Bomber-Silhouette, überzeugt durch ihr elegantes Design und ihre hochwertige Anmutung. In einer modernen Interpretation eines ikonischen Kleidungsstücks vereint sie klare, maßgeschneiderte Linien mit dezenten, aber markanten Details - darunter gerippte Abschlüsse und ein schlanker Schnitt, der die natürliche Silhouette vorteilhaft betont. Gefertigt aus mattem Memory-Polyester, bietet die Jacke eine edle Haptik, die perfekt zur minimalistischen Formensprache passt.



Die Damenjacke von Zeagoo wurde mit einem klaren Fokus auf Vielseitigkeit entwickelt und ist speziell auf die Anforderungen der Übergangsjahreszeiten - Frühling, Sommer und Herbst - abgestimmt. Dank ihrer leichten, windabweisenden Verarbeitung eignet sie sich ideal für wechselhafte Wetterbedingungen. Durch ihre funktionale Konstruktion, die Bewegungsfreiheit und Anpassungsfähigkeit ermöglicht, lässt sich die Jacke mühelos zwischen urbanem Alltag und Outdoor-Aktivitäten einsetzen - sei es auf dem Weg zur Arbeit, beim Radfahren oder bei Wochenendausflügen in die Natur.



Praktische Details wie schräge Doppeltaschen erhöhen den Alltagsnutzen, während gerippte Abschlüsse an Kragen, Ärmeln und Saum die stilistische Verbindung zur klassischen Bomberjacke bewahren. Der präzise geschnittene, figurbetonte Schnitt bietet nicht nur flexible Kombinationsmöglichkeiten für verschiedene Lagenlooks, sondern unterstützt zugleich einen aktiven Lebensstil - und verleiht der Trägerin dabei Selbstbewusstsein und Komfort. Durch die gelungene Verbindung technischer Funktionalität mit klarer, moderner Linienführung entsteht ein seltenes Zusammenspiel aus Eleganz und Performance - perfekt für Frauen, die in ihrer Garderobe gleichermaßen Stil und Substanz erwarten.



Zeagoos Modeverständnis geht über die bloße Ästhetik hinaus - es steht für verantwortungsbewusstes Design und eine bewusste, nachhaltige Produktionsweise.



Die Silberauszeichnung bei den Berlin Design Awards 2025 bestätigt dieses ganzheitliche Markenverständnis. Sie würdigt Zeagoo nicht nur für gestalterische Exzellenz, sondern auch für die Fähigkeit, Produkte zu schaffen, die den wandelnden Ansprüchen moderner Konsumentinnen gerecht werden - im ausgewogenen Zusammenspiel von Vielseitigkeit, Qualität und ökologischer Verantwortung.



Für all jene, die zeitloses Design mit modernen Werten verbinden möchten, ist die Damenjacke von Zeagoo weit mehr als ein modisches Basic - sie ist Ausdruck einer durchdachten, zukunftsorientierten Modephilosophie.



