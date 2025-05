EQS Newswire / 22.05.2025 / 17:45 CET/CEST



NEW YORK, US - Media OutReach Newswire - 22 May 2025 - Zum 10-jährigen Bestehen im Jahr 2025 erreicht COOFANDY einen bedeutenden Meilenstein: Die kurzärmeligen Freizeithemdmodelle für Herren wurden sowohl bei den Berlin Design Awards 2025 als auch bei den New York Product Design Awards 2025 mit dem Silberpreis ausgezeichnet. Diese doppelte Ehrung unterstreicht die wachsende Bedeutung der Marke im Bereich zeitgenössischer Herrenmode und bestätigt ihr Engagement für Qualität, Innovationskraft und Funktionalität.



Die New York Product Design Awards würdigen herausragende Leistungen in den Bereichen Produktinnovation, ästhetischer Wert und Nutzererlebnis. Die ausgezeichnete Kollektion von COOFANDY überzeugte mit einer einzigartigen Designsprache, die von Sommersonne und Sandstränden inspiriert ist - eine stilvolle Kombination aus modischem Anspruch, Tragekomfort und moderner Lifestyle-Orientierung.



Auch bei den Berlin Design Awards wurde insbesondere die gelungene Verbindung von Nachhaltigkeit und Praxistauglichkeit hervorgehoben. Die Hemden bestehen aus atmungsaktivem, knitterarmem Garnfärbegewebe und bieten selbst bei hohen Temperaturen hervorragenden Tragekomfort.



