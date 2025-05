DJ Nagel: EZB-Geldpolitik sollte vorsichtig bleiben - Agentur

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte bei ihren geldpolitischen Entscheidungen nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel vorsichtig bleiben. Vor dem Hintergrund der Finanzmarktvolatilitäten wären Vorfestlegungen in der Geldpolitik jetzt geradezu fahrlässig, sagte Nagel in einer Pressekonferenz in Kanada anlässlich des Treffens der Finanzminister und Notenbankgouverneure der sieben wichtigsten Industrieländer (G7), wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Es könne noch relativ viel passieren bis zur nächsten Zinssitzung. "Vor dem Hintergrund der weiterhin hohen Unsicherheiten sollten wir deshalb in der Geldpolitik vorsichtig bleiben," sagte er. Nagel zufolge ist der EZB-Leitzins auf dem aktuellen Niveau von 2,25 Prozent "sicherlich nicht mehr restriktiv".

