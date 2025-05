FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Adidas von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 215 auf 261 Euro angehoben. Thomas Maul verwies in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung auf höhere Gewinnschätzungen und einen niedrigeren Diskontfaktor. Die historisch günstige Bewertung der Aktie preise zu viel Zoll-Pessimismus ein. Der US-Umsatz des Sportwarenherstellers sei relativ gering und der China-Anteil am US-Beschaffungsvolumen stark geschrumpft. Dazu seien die Auftragsbücher für die nächsten Quartale gut gefüllt - auch in den USA./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2025 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1EWWW0