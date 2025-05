DJ XETRA-SCHLUSS/Unruhe an Anleihemärkten sorgt für Abgabedruck

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit Verlusten geschlossen. Der DAX verlor 0,5 Prozent auf 23.999 Punkte, schloss damit aber klar über dem Tagestief bei 23.843. Im Blick stand der US-Anleihemarkt. Eine schwach verlaufende Auktion 20-jähriger US-Staatsanleihen am Vortag verdeutlichte den Unwillen des Marktes, den USA zu den aktuellen Zinsen Geld zu leihen. Am Berichtstag stimmte dann das US-Repräsentantenhaus dem Steuer- und Ausgabengesetz von Präsident Donald Trump zu. Das Ausgabengesetz würde die US-Staatsverschuldung in den kommenden Jahr weiter massiv steigen lassen. Der US-Senat muss den Gesetzentwurf aber noch billigen.

Am Nachmittag kamen die Marktzinsen zwar von den Tageshochs zurück, was für eine gewisse Entspannung an den Börsen sorgte, blieben aber auf einem erhöhtem Niveau. So rentierten etwa 30-jährige US-Staatsanleihen zu Börsenschluss mit 5,08 Prozent, und damit nur unwesentlich unter dem Jahreshoch bei 5,15 Prozent. Nach der Bekanntgabe besserer US-Einkaufsmanagerdindizes erholte sich der DAX dann weiter von den Tagestiefs.

Unternehmensmeldungen spielten in dem Umfeld eine untergeordnete Rolle. Bayer konnten sich dem Abwärtstrend am Gesamtmarkt entziehen und gewannen 2,7 Prozent. Das Sentiment für die Aktie wurde gestützt durch die Nachricht über die Zulassung des Augenmedikaments Eylea in der hochdosierten Variante nun auch in China zur Behandlung der feuchten altersabhängigen Makuladegeneration. UBS schätzt die Einnahmen mit Eylea im laufenden Jahr auf insgesamt 3,12 Milliarden Euro.

Prosieben rät Aktionären, MFE-Gebot abzulehnen

Positiv kam im Handel die Aufforderung von Prosieben an die Aktionäre an, das Kaufangebot von MFE nicht anzunehmen. "So etwas klingt immer nach Bietergefecht und erhöhten Angeboten", sagte ein Händler. Daher sei es für freie Aktionäre ratsam, einfach weiter abzuwarten. Interessant werde es erst, wenn der Vorstand und der Aufsichtsrat zusammen die Annahme eines Gebotes empfehlen. Die Aktien kletterten um 1,1 Prozent auf 7,08 Euro. Das Angebot von MFE ergebe beim aktuellen MFE-Kurs nur einen Preis von 5,75 Euro, hieß es von Prosieben.

Zurückhaltend wurden die Zahlen zum ersten Quartal von CTS Eventim (-6,2%) kommentiert. "Die Zahlen sind schon gut, aber die hohen Erwartungen konnten sie nicht mehr erfüllen", sagte ein Händler. Während der CTS-Umsatz noch deutlich anzog, gab es kräftigen Druck auf die EBITDA-Marge. Das Ergebnis je Aktie blieb daher klar unter Vorjahresquartal.

Gewinnmitnahmen drückten Freenet um 16,7 Prozent. Die Zahlen zum ersten Quartal seien in Ordnung, aber unspektakulär, hieß es dazu. Die Jahresprognose wurde nicht erhöht, sondern nur bekräftigt. Oddo BHF senkte das Papier auf "Underperform".

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 23.999,17 -0,5% +20,7% DAX-Future 24.056,00 +0,4% +18,7% XDAX 24.005,38 +0,4% +21,3% MDAX 30.053,54 -1,3% +19,4% TecDAX 3.846,76 -1,0% +13,3% SDAX 16.423,28 -1,4% +22,2% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 129,96 +31 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien DAX 8 30 2 2.191,8 29,4 MDAX 9 40 1 632,1 28,6 TecDAX 3 26 1 944,7 21,2 SDAX 10 54 6 256,0 12,5 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2025 11:45 ET (15:45 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.