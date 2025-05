DJ Aktien Schweiz schwach - 18 Verlierer und 2 Gewinner im SMI

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Auf breiter Front schwächere Kurse haben am Donnerstag an der Schweizer Börse den Leitindex SMI um 0,9 Prozent auf 12.270 Punkte gedrückt. Lediglich zwei SMI-Werte - Swiss Re und Swisscom - schafften ein kleines Plus von je 0,2 Prozent - alle anderen 18 Titel gingen mit Einbußen aus dem Tag. Umgesetzt wurden lediglich 15,07 (Mittwoch: 19,2) Millionen Aktien.

Für einen leichteren Start hatten schwache US-Vorgaben gesorgt vor dem Hintergrund von Sorgen über eine außer Kontrolle zu drohen geratende Staatsverschuldung der USA. Verstärkt wurde das dadurch, dass Steuersenkungspläne von US-Präsident Trump eine erste Hürde im Kongress nahmen, wodurch sich die Staatsverschuldung noch weiter erhöhen dürfte. Am Vormittag kamen dann noch schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone hinzu. Im späten Geschäft konnte sich der SMI von seinem Tagestief aber etwas erholen, gestützt von einer wieder besseren Stimmung an der Wall Street nach gut ausgefallenen Konjunkturdaten jenseits des Atlantiks.

Kursbewegende Unternehmensmeldungen gab es in der ersten Reihe nicht. Tagesverlierer im Leitindex waren Sonova mit einem Minus von 3,3 Prozent. Alcon gaben 2,1 Prozent ab, Holcim 1,9 Prozent.

May 22, 2025

