Palo Alto Networks Aktie 2025: Wachstumsstar oder überbewertet? Der Cybersecurity-Riese im Fokus.

Palo Alto Networks ist ein führendes US-amerikanisches Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit mit Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien. Gegründet wurde es 2005 von Nir Zuk, einem ehemaligen Ingenieur von Check Point und NetScreen Technologies. Das Unternehmen bietet eine umfassende Plattform an Sicherheitslösungen an, darunter Firewalls, Cloud-Sicherheitsdienste und Bedrohungserkennung, die weltweit von über 70.000 Organisationen in mehr als 150 Ländern genutzt werden. Seit 2018 wird Palo Alto Networks von Nikesh Arora, einem ehemaligen Google- und SoftBank-Manager, als CEO geleitet.

In den letzten Jahren hat sich Palo Alto Networks durch strategische Akquisitionen und Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz und Cloud-Sicherheit stark entwickelt. Können die aktuellen Quartalszahlen überzeugen und wo liegen die Kursziele der Analysten? Die schauen wir uns genauer an und analysieren im zweiten Teil das Chartbild mit dem Freestoxx-Tool.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

