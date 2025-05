Die Auftragslage der PORR sei ausgesprochen gut - lieferte im ersten Quartal mit einem Plus von 17% bei den Neuaufträgen eine Steilvorlage geliefert. Insgesamt betrug der Auftragseingang in den ersten drei Monaten 1.539 Mio. EUR. Der Auftragsbestand wuchs ebenfalls um 4% und lag zum Stichtag 31. März bei 8.812 Mio. EUR. Besonders stark war der Zuwachs an Neuaufträgen mit + 81,1 % in Segment DE. Deutschland ...

