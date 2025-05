Die Krise in der Automobilbranche setzt den deutschen Zulieferbetrieben zunehmend zu. Um ihre Kosten in den Griff zu bekommen, fahren eine Vielzahl der Betriebe einen radikalen Sparkurs. Eine aktuelle Umfrage des Verbands der Automobilindustrie (VDA) zeigt das Ausmaß der Investitionszurückhaltung: Mehr als drei Viertel der befragten Zulieferer (76 Prozent) wollen ursprünglich in Deutschland geplante Investitionen D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...