Der Silberpreis notiert am Donnerstagmorgen bei 33,59 US-Dollar und verzeichnet damit binnen 24 Stunden einen Anstieg von 1,7?%. Im Wochenverlauf beträgt das Plus bereits 4,2?%. Der deutliche Aufwärtstrend bei Silber wird durch mehrere Faktoren gestützt: Ein schwächerer US-Dollar, geopolitische Unsicherheiten und eine wachsende Skepsis gegenüber der US-Fiskalpolitik lenken Anleger zunehmend in den ...

