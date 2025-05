In einer neuen Studie haben Forschende erstmals gezeigt, dass eine präzise Wettervorhersage über einen Monat hinweg möglich sein könnte - mithilfe von KI. Das KI-Wettermodell Graphcast von Deepmind könnte Vorhersagen für einen Zeitraum von einem Monat oder mehr berechnen. Das geht aus einem Paper hervor, das Trent Vonich, Doktorand an der University of Washington (UW) und sein Team kürzlich als Vorabdruck auf arXiv veröffentlicht haben. Konventionelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...