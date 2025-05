DJ G7 gehen für anstehendes Kommuniqué Kompromisse ein

Von Paul Vieira

DOW JONES--Die Finanz- und Zentralbankchefs der G7-Staaten haben sich auf einen Wortlaut für ein Kommuniqué und Kompromisse beim Thema Welthandel geeinigt. "Es ist uns gelungen, viele Gemeinsamkeiten zu finden", sagte EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis am Rande des G7-Treffens zu Journalisten. Die Diskussionen konzentrierten sich auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der US-Handelspolitik sowie auf die Auswirkungen globaler Ungleichgewichte und wie die Volkswirtschaften die Folgen am besten abfedern können.

Dombrovskis sagte, dass die EU "bereit gewesen wäre, eine stärkere Sprache in dem Kommuniqué zu sehen". US-Regierungsvertreter unter der Führung von Finanzminister Scott Bessent hätten unterschiedliche Ansichten über den Zustand der Weltwirtschaft. "Aber in jedem Fall sind wir zumindest bemüht, für beide Seiten akzeptable Lösungen zu finden", so der EU-Wirtschaftskommissar. Das Kommuniqué soll später am Donnerstag verlöffentlicht werden.

May 22, 2025 13:19 ET (17:19 GMT)

