Zum Start des Hochbaus für den neuen Standort des Körber-Geschäftsfelds Technologies hat der Erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Dr. Peter Tschentscher, die Baustelle im künftigen Innovationspark Bergedorf besucht. Die Fertigstellung des Körber-Neubaus Hamburg ist bereits für Ende 2026 geplant.



Mit einem Besuch von Hamburgs Erstem Bürgermeister Tschentscher auf der Großbaustelle im Innovationspark Bergedorf läutete Körber am Donnerstag den Beginn der Hochbauarbeiten für den "Körber-Neubau Hamburg" ein. Tschentscher machte sich ebenso wie Bergedorfs Bezirksamtsleiterin Cornelia Schmidt-Hoffmann und rund 70 geladene Gäste vor Ort ein Bild von dem künftigen Hauptstandort des Körber-Geschäftsfelds Technologies im Osten der Hansestadt.



Stephan Seifert, CEO und Vorstandsvorsitzender von Körber, sagte: "Mit weit über 200 Millionen Euro ist der Körber-Neubau Hamburg die größte Einzelinvestition in der Geschichte Körbers. Wir bekennen uns damit ganz klar zum Wirtschaftsstandort Deutschland, zu Hamburg und zu unserem Ursprung Bergedorf, denn hier liegen die Wurzeln des Unternehmens, das Kurt A. Körber 1946 gegründet hat." Seifert bedankte sich bei Bürgermeister Tschentscher, dem Leiter der Senatskanzlei Staatsrat Jan Pörksen und Bezirksamtsleiterin Schmidt-Hoffmann: "Ohne Ihr Engagement und Ihre Unterstützung wäre der Neubau an diesem für Körber wichtigen Ort nicht möglich."



Der Körber-Neubau Hamburg führt die bisherigen Standorte der Körber Technologies GmbH an der Kurt A. Körber Chaussee und am Weidenbaumsweg in Hamburg-Bergedorf sowie in Schwarzenbek in Schleswig-Holstein zum Hauptsitz des Geschäftsfelds zusammen. Der moderne und nachhaltige Komplex entsteht knapp zwei Kilometer Luftlinie entfernt vom bisherigen Standort in Bergedorf und umfasst knapp 50.000 Quadratmeter Gebäudefläche, in der Verwaltung, Entwicklung, Produktion und Logistik nach neuesten Standards untergebracht werden. Mit dem Neubau vereint Körber moderne Arbeitswelten, digitale Prozesse und nachhaltiges Bauen an einem Ort.



"Wir schaffen hier nicht nur Platz für modernes Arbeiten, sondern setzen auch ein starkes Zeichen für Innovationskraft, Nachhaltigkeit und zukunftsweisende Produktions- und Entwicklungsprozesse", sagte Arungalai Anbarasu, im Konzernvorstand verantwortlich für das Geschäftsfeld Technologies. Sie dankte insbesondere dem Projektteam für die engagierte Arbeit der vergangenen Monate und freut sich bereits jetzt auf die Fertigstellung Ende 2026: "Der Neubau führt das Körber-Geschäftsfeld Technologies in die Zukunft und ist Grundlage für dann hoffentlich weitere 80 Jahre erfolgreiche Innovationen Made in Germany", so Anbarasu.



Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher: "Mit dem Körber-Neubau erhält der Innovationspark Bergedorf eine der modernsten Industrieimmobilien Deutschlands - ein Vorbild für Nachhaltigkeit und Effizienz. In der Kooperation von Körber Technologies mit weiteren Unternehmen sowie den Forschungsinstituten im Innovationspark können wissenschaftliche Erkenntnisse und gute Ideen zu neuen Produkten werden. Bergedorf und Körber geben der Innovationsdynamik Hamburgs damit starke Impulse. Ich danke allen, die sich für diese für Bergedorf und ganz Hamburg wichtige Investition eingesetzt haben, und wünsche der Körber AG viel Erfolg an ihrem neuen Standort."



Während der Körber-Neubau nun in den nächsten Monaten Schritt für Schritt sichtbarer wird, laufen parallel die Überlegungen für die Nutzung des aktuellen Standorts an der Kurt A. Körber Chaussee nach dem Umzug in den Innovationspark im Jahr 2027. Für die Weiterentwicklung des "Hauni-Quartiers" führt Körber sowohl mit der Stadt Hamburg als auch dem Bezirk Bergedorf konstruktive Gespräche.



