London (ots/PRNewswire) -



OnRe, das führende regulierte On-Chain-Rückversicherungsunternehmen, führt heute seinen ONe-Token ein. ONe ist ein akkumulierendes Token für LPs, das derzeit prognostizierte Renditen von bis zu 40,35 % bietet, die sich aus Rückversicherungsleistung, Sicherheitenrendite und Token-Anreizen zusammensetzen. OnRe erschließt bisher unzugängliche Renditen aus dem globalen Rückversicherungsmarkt mit einem Volumen von 750 Mrd. US-Dollar und kombiniert diese mit den einzigartigen Rendite-Eigenschaften des Marktes für digitale Vermögenswerte, was zu einem stabilen und skalierbaren Produkt führt.



Durch seine Partnerschaft mit Ethena ermöglicht OnRe seinen Nutzern, sUSDe in einen Rückversicherungspool auf Solana einzuzahlen. Die eingezahlten sUSDe fließen in ein ausgewogenes Rückversicherungsportfolio, das von den Underwriting- und Versicherungsmathematikern von OnRe sorgfältig gezeichnet und dann auf verschiedene Versicherungssparten verteilt wird, um unkorrelierte Renditen zu erzielen. Dies ermöglicht es den On-Chain-Kapitalmärkten, diese reale Anlageklasse als liquide Sicherheiten im gesamten Ökosystem zu nutzen.



"OnRe bietet den perfekten realen Anwendungsfall für sUSDe, der es ermöglicht, über 6 Mrd. US-Dollar an stabilem Kapital in einem der am meisten etablierten Finanzsysteme der Welt einzusetzen und damit zusätzliche, bedeutende Renditen zu erzielen. Diese Partnerschaft schafft die Voraussetzungen für eine neue Ära der Kapitaleffizienz, indem sie Einlagen in produktive, renditebringende Vermögenswerte umwandelt und einen Markt öffnet, der für die meisten Anleger lange Zeit unerreichbar war." - Guy Young, Gründer von Ethena Labs.



Das strukturierte, Blockchain-native Produkt von OnRe eröffnet Möglichkeiten, die im traditionellen Finanzwesen nicht möglich sind. Dazu gehören die Upside-Partizipation durch On-Chain-Finanzierungssätze und die Integration mit anderen DeFi-Protokollen zur Verbesserung der Kapitaleffizienz.



In Baisse-Märkten liefert OnRe konsistente, stabile Renditen durch Rückversicherungsexponierung, unabhängig von Krypto- und Aktienmarktabschwüngen. Unter günstigen Bedingungen bieten die erhöhten On-Chain-Finanzierungsraten und die Token-Anreize von sUSDe und dem $ONRE-Protokoll-Token ein bedeutendes Upside-Potenzial.



ONe ist direkt an ein reguliertes, Einnahmen generierendes Geschäft gebunden und unterscheidet sich damit von DeFi-Token, die auf Emissionen oder abstrakten Governance-Mandaten beruhen. Sein Wert ist an den TVL gekoppelt, wird durch reales Underwriting gestützt und ist auf das langfristige Wachstum der Plattform ausgerichtet. Die Ertragsdynamik des Projekts ist ansprechend, da mit 10 Mio. US-Dollar an TVL die gleichen Erträge erzielt werden können wie mit einem Geldmarktfonds mit 500 Mio. US-Dollar.



Die steigenden On-Chain-Kapitalströme, die durch die Akzeptanz von Stablecoins und die Nachfrage der Anleger nach Renditen mit geringerer Volatilität angetrieben werden, sorgen für einen idealen Einführungszeitpunkt. Mit Unterstützung von RockawayX, einem Seed-Investor in Solana und Förderer von mehr als 15 führenden Projekten des Ökosystems, und der Solana Foundation, wird der OnRe-Integrationsplan Pool-Investoren das Potenzial für zusätzliche Renditen durch DeFi Composability bieten, wie z. B. die Möglichkeit, die Pool-Einzahlungsquittung als Kreditsicherheit auf Kreditplattformen zu verwenden.



"Wir verfolgen DeFi-Produkte, die ein wesentlich besseres Risiko- und Ertragsprofil oder ein besseres Nutzererlebnis als herkömmliche Alternativen bieten, und OnRe passt definitiv in dieses Schema, mit vorhersehbaren Erträgen in Baisse-Umgebungen und einem bedeutenden Upside-Potenzial in Zeiten der Hausse. Aktive Teilnehmer werden die OnRe-Integrationen in Solana DeFi mit Projekten wie Kamino, Exponent und Fragmetric nutzen, wodurch die Rückversicherung zu einem wichtigen Baustein des On-Chain-Portfolios wird. Was noch wichtiger ist: Die Rückversicherungsbranche braucht dringend einen digitalen Schub, und wir sehen, dass OnRe einen großen Schritt nach vorne macht." - Samantha Bohbot, Partnerin und Wachstumsvorstand bei RockawayX.



"Innovation geschieht nicht über Nacht oder im Alleingang. Der Start von OnRe ist das Ergebnis leistungsstarker Partnerschaften und skalierbarer Technologie, die etwas wirklich Neues im Bereich digitaler Vermögenswerte und Versicherungen schaffen. Es ist ein Modell, das rigoros getestet, sicher konzipiert und vollständig konform ist. Ich freue mich darauf, zu sehen, wie ONe das ganze Jahr über als verlässliche Sicherheit skaliert und den digitalen Vermögensmärkten Zugang zu den starken, stabilen Renditen von Versicherungen verschafft - einer der größten und profitabelsten Branchen der Welt." - Dan Roberts, Mitbegründer und CEO von OnRe.



OnRe verfügt über fundiertes Fachwissen und eine umfassende behördliche Zulassung und setzt damit neue Maßstäbe für Anleger, die zuverlässige, zyklusresistente Renditen anstreben. Besuchen Sie onre.finance für Anreize für Frühinvestoren und melden Sie sich an, um sich den ersten Zugang zu kommenden Prämien zu sichern.



Informationen zu OnRe OnRe verbindet die Verlässlichkeit des globalen Rückversicherungsmarktes im Wert von 750 Milliarden US-Dollar mit der transformativen Kraft der Blockchain. OnRe ist für den Einsatz digitaler Vermögenswerte als Versicherungssicherheiten lizenziert und bietet einer neuen Klasse von Anlegern direkten Zugang zu konsistenten, realen Renditen durch strukturierte Produkte, die sowohl in Hausse- als auch in Baissezeiten Renditen erwirtschaften können. Mit dem Schwerpunkt auf Transparenz, Skalierbarkeit und Kapitaleffizienz verändert OnRe die Art und Weise, wie Kapital eingesetzt wird, und eröffnet Möglichkeiten in einem System, das in der Vergangenheit unerreichbar war.



sarah@onre.finance



Kontakt:



Sarah George

Head of Operations

sarah@onre.financeLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2693296/OnRe_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2693298/OnRe_backed_by_industry_leaders.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/onre-unterstutzt-von-ethena-solana-ventures-und-rockawayx-bringt-ein-strukturiertes-renditeprodukt-auf-den-markt-das-stabilitat-in-der-realen-welt-und-on-chain-upside-kombiniert-302463566.html



Original-Content von: OnRe, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179872/6040552





© 2025 news aktuell