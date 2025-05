© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Der angeschlagene Autoteilehändler Advance Auto Parts hat am Donnerstag Zahlen über den Erwartungen präsentiert. Das sorgt für eine ungehemmte Kurseskalation!Für die Anteile von Advance Auto Parts geht es schon seit mehr als drei Jahren steil bergab. Während die Aktien der beiden Mitbewerber AutoZone und O'Reilly Automotive von einem Hoch zum nächsten eilen, hat das Papier des Autoteilehändlers gegenüber seinem Allzeithoch bei rund 240 US-Dollar 88 Prozent an Wert verloren. Grund hierfür ist die gescheiterte Strategie, verstärkt auf Eigenmarken zu setzen. So fielen nicht nur die Erlöse, sondern auch die Margen und Erträge. Doch am Donnerstag meldet sich die Aktie mit einem Paukenschlag …