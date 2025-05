Die Märkte zeigen sich nervös, und nun gießt auch noch einer der mächtigsten Banker der Welt Öl ins Feuer der Unsicherheit. Jamie Dimon, der meinungsstarke CEO von JPMorgan, hat am Donnerstag eine deutliche Warnung ausgesprochen: Die Risiken, dass die US-Wirtschaft aufgrund geopolitischer Spannungen, Preisdruck und ausufernder Defizite in eine Stagflation abgleiten könnte, seien nicht von der Hand zu weisen. Interessanterweise lobte Dimon in seinen Ausführungen gegenüber Bloomberg Television den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...