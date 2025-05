Paris (ots/PRNewswire) -



- Die am Rande der Veranstaltung Choose France angekündigte Partnerschaft ist ein Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Frankreich beim Aufbau offener, sicherer und interoperabler KI-Lösungen und -Infrastrukturen für die Welt.

- Mistral AI wird außerdem Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit MBZUAI im Bereich der Spitzenforschung und -entwicklung für bahnbrechende Grundlagenmodelle in verschiedenen Branchen prüfen.



In einem bedeutenden Moment für die globale KI haben G42, der in Abu Dhabi ansässige globale Technologiekonzern, und Mistral AI, das führende KI-Unternehmen mit Hauptsitz in Paris, heute eine strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung von KI-Plattformen und -Infrastrukturen der nächsten Generation bekannt gegeben.



Die Ankündigung, die am Rande der Veranstaltung Choose France erfolgte, steht im Einklang mit den umfassenderen Kooperationsvereinbarungen im Bereich KI, die im Februar 2025 vom Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron unterstützt wurden, und unterstreicht die wachsende Dynamik zwischen den beiden Nationen bei der Gestaltung einer Zukunft, in der künstliche Intelligenz offen und für alle zugänglich ist. Diese Allianz, die auf langjährigen wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen basiert, die die Beziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Frankreich seit fast einem halben Jahrhundert prägen, läutet ein neues Kapitel in der regionenübergreifenden Zusammenarbeit im Bereich KI ein. Die Zusammenarbeit wird die operative Größe und die KI-Kompetenzen von G42 über seine verschiedenen operativen Unternehmen, darunter Core42 im Bereich KI-Infrastruktur und Inception im Bereich KI-Plattformen und -Lösungsentwicklung, mit der Spitzenforschung, den Lösungen und Produkten von Mistral AI im Bereich offener Sprachmodelle mit unbegrenzter Wortanzahl zusammenführen.



"Diese Partnerschaft ist ein Beispiel für ein neues Modell der KI-Entwicklung: ein Modell, das Souveränität mit Interoperabilität und Ambitionen mit Verantwortlichkeit in Einklang bringt", sagte Peng Xiao, Konzernleiter von G42. "Gemeinsam mit Mistral AI entwickeln wir nicht nur Technologie, sondern legen auch den Grundstein für eine digital vernetzte Zukunft, in der Vertrauen und Transparenz unverzichtbar sind."



Die Partnerschaft umfasst die gesamte KI-Wertschöpfungskette, von der Schulung von KI-Modellen über die Entwicklung von KI-Agenten und Infrastruktur bis hin zu branchenspezifischen Anwendungen in Europa, dem Nahen Osten und den Ländern des Globalen Südens. Die Integration der Plattform von Mistral AI in den KI-Stack von G42 wird mit technischer Autonomie und IP-Governance entwickelt, um Innovationen zu schützen und gleichzeitig eine skalierbare Bereitstellung zu ermöglichen. Die Unternehmen werden auch Möglichkeiten zur gegenseitigen Förderung ihrer Angebote auf den jeweiligen bestehenden und neuen internationalen Märkten prüfen.



Arthur Mensch, Mitbegründer und Geschäftsführer von Mistral AI, fügt hinzu: "G42 ist ein Partner, der unser Engagement teilt, leistungsstarke, offene künstliche Intelligenz für alle zugänglich zu machen. Diese Allianz beschleunigt nicht nur unseren Weg, sondern stellt auch sicher, dass die Vorteile der KI über traditionelle Technologiezentren hinausgehen."



Im Rahmen der Vereinbarung wird Mistral AI auch Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit der Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI), der weltweit ersten KI-Universität mit Sitz in Abu Dhabi, in den Bereichen Spitzenforschung und -entwicklung bei bahnbrechenden Grundlagenmodellen, Talentförderung und der Umsetzung von Spitzenforschung in praktische KI-Lösungen prüfen, um gemeinsam die nächste Generation von KI-Plattformen und -Infrastrukturen voranzutreiben.



"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Mistral AI und G42, um die KI-Technologie in den Bereichen grundlegende Modelle der nächsten Generation, Energieeffizienz und Sicherheit voranzutreiben", erklärte Eric Xing, Präsident und Universitätsprofessor der MBZUAI. "Dank unserer gemeinsamen Werte im Hinblick auf Innovation, Zusammenarbeit, Barrierefreiheit und Inklusion sind wir ideal positioniert, um Forschungsfortschritte im Bereich der KI zum Nutzen aller voranzutreiben."



Die Vereinbarung ist Teil eines umfassenderen Engagements beider Parteien zur Förderung von KI-Innovationen, Offenheit, wirtschaftlichen Chancen und integrativem Wachstum, insbesondere in Regionen, die in der Vergangenheit nur unzureichend mit technologischer Infrastruktur versorgt waren.



Die heutige Ankündigung positioniert die Partnerschaft zwischen G42 und Mistral AI als Vorzeigeprojekt der bilateralen Zusammenarbeit und demonstriert eine neue, zugängliche und offene Ausrichtung im Bereich der künstlichen Intelligenz.



Informationen zu G42



G42 ist ein globaler Technologiekonzern, der visionäre künstliche Intelligenz für eine bessere Zukunft entwickelt. G42 hat seinen Hauptsitz in Abu Dhabi und ist weltweit tätig. Das Unternehmen setzt sich für den Einsatz von KI in den Bereichen Gesundheit, Energie, Transport und darüber hinaus ein. Zu seinem Portfolio gehören Core42, Inception, Space42, Presight und andere. Weitere Informationen finden Sie unter www.g42.ai.



Informationen zu Mistral



Mistral AI ist ein Pionierunternehmen im Bereich generativer künstlicher Intelligenz, das der Welt die Werkzeuge an die Hand gibt, um die transformativste Technologie unserer Zeit zu entwickeln und davon zu profitieren. Das Unternehmen demokratisiert KI durch leistungsstarke, optimierte und innovative Open-Source-Modelle, Produkte und Lösungen. Mistral AI ist ein unabhängiges Unternehmen mit Hauptsitz in Frankreich, das sich für einen dezentralisierten und transparenten Technologieansatz einsetzt und über eine starke globale Präsenz in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Singapur verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter https://mistral.ai/



Informationen zur Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI)



Die MBZUAI ist eine forschungsorientierte Universität in Abu Dhabi und die erste Universität, die sich ausschließlich der Förderung der Wissenschaft durch KI widmet. Die Universität fördert die nächste Generation von KI-Führungskräften und treibt durch erstklassige Ausbildung und interdisziplinäre Forschung Innovationen und wirkungsvolle Anwendungen von KI voran. Im Jahr 2025 startete das MBZUAI seinen allerersten Studiengang, einen Bachelor of Science in KI, mit zwei verschiedenen Studienrichtungen: Wirtschaft und Technik. Weitere Informationen finden Sie unter www.mbzuai.ac.ae.



