Aera Technology, das Unternehmen für Entscheidungsintelligenz, hat heute die Einführung seiner neuen Lösung Tariff Mitigation Skill bekannt gegeben. Diese Lösung wurde entwickelt, um Lieferkettendaten zu vereinheitlichen, Auswirkungen von Zöllen zu prognostizieren, Pläne und Maßnahmen in Echtzeit anzupassen und Entscheidungen zu automatisieren. Damit unterstützt sie Unternehmen dabei, Risiken zu reduzieren, Margen zu schützen und in einem sich wandelnden Handelsumfeld agil zu bleiben.

Laut Gartner® "nennen 92 der Führungskräfte im Bereich Lieferkette gestiegene Kosten als das größte Risiko der neuen US-Regierungsmaßnahmen für die Lieferkette, und 45 der Führungskräfte geben an, dass die Weitergabe der Kosten an ihre Kunden ihre wichtigste Strategie zur Abfederung der neuen Zollkosten ist*." Unternehmen, die in Echtzeit auf Änderungen bei Preisen und Produktverfügbarkeit reagieren, sind am besten positioniert, um Produktionslinien am Laufen zu halten, nachgelagerte Aufträge zu erfüllen und die Erwartungen der Kunden auf globalen Märkten zu erfüllen.

"Tarifschwankungen führen zu einer erhöhten Komplexität und zu neuen Risiken für globale Unternehmen", erklärte Fred Laluyaux, Mitbegründer, President und CEO von Aera Technology. "Mit Entscheidungsintelligenz unterstützen wir Unternehmen dabei, sich an disruptive Veränderungen anzupassen, indem wir optimale Reaktionen ermöglichen und strategische Agilität fördern. Die heutige Ankündigung unterstreicht unser anhaltendes Engagement für innovative KI-Lösungen, die Teams in die Lage versetzen, Veränderungen in Echtzeit zu bewältigen und widerstandsfähige Abläufe aufzubauen."

Die KI-gestützte Entscheidungsintelligenz-Plattform Aera Decision Cloud des Unternehmens optimiert und automatisiert Entscheidungen und erzielt so erhebliche Kapitalrenditen für branchenführende Unternehmen. Aera Skills basieren auf der Aera Decision Cloud und sind kombinierbare Funktionen, die Entscheidungen digitalisieren und Prozesse über wichtige Geschäftsfunktionen hinweg koordinieren. Sie ermöglichen es Aera, alle geschäftlichen Entscheidungen zu verstehen, Empfehlungen auszusprechen, Maßnahmen zu ergreifen und daraus zu lernen und unterstützen so Unternehmen dabei, in einem sich ständig verändernden Umfeld unabhängig und anpassungsfähig zu bleiben.

Tariff Mitigation Skill von Area

Tariff Mitigation Skill wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Komplexität globaler Handelszölle zu bewältigen. Es nutzt Entscheidungsintelligenz, um Tarifänderungen zu bewerten, zu simulieren und darauf zu reagieren, und gewährleistet so finanzielle Widerstandsfähigkeit und betriebliche Effizienz.

Auswirkungsidentifizierung und Kostenanalyse

Erkennen Sie in Echtzeit, welche Produkte und Materialien von Zolländerungen betroffen sind, und quantifizieren Sie deren Auswirkungen auf Margen und Einstandspreise

Szenariosimulation und Strategiemodellierung

Führen Sie vorausschauende Szenarien zu möglichen Tarifänderungen durch, um vor der Entscheidungsfindung die Vor- und Nachteile von Beschaffung, Preisgestaltung und Produktion abzuwägen

Autonome Schadensbegrenzung

Lösen Sie Maßnahmen wie Lieferumschichtungen, Preisaktualisierungen und Produktionsänderungen aus und schließen Sie so den Kreis von der Erkenntnis zur Umsetzung

Finanzielle Widerstandsfähigkeit und Margenschutz

Empfehlung und Umsetzung strategischer Preisänderungen und Beschaffungsalternativen zum Schutz der Rentabilität angesichts schwankender Handelspolitiken

Handelscompliance und Zolloptimierung

Überwachen Sie automatisch mehr als 20.000 HTS-Codes, um Compliance-Risiken zu erkennen, Klassifizierungen zu optimieren, Zölle zu minimieren und die Dokumentation zu vereinfachen

Erfahren Sie hier mehr über das neue Tariff Mitigation Skill von Aera. Sehen Sie sich hier eine Demo an.

*Gartner, How Supply Chains Are Responding to New U.S. Tariffs and Policies , Vickie Forman, Veröffentlicht am 25. April 2025

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Unternehmen in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Aera Technology

Aera Technology, das Unternehmen für Entscheidungsintelligenz, hat mit Aera den ersten Entscheidungsintelligenz-Agenten entwickelt. Aera ist in Echtzeit verfügbar und immer aktiv. Es versteht, wie ein Unternehmen funktioniert, gibt umsetzbare Empfehlungen, prognostiziert Geschäftsergebnisse, setzt Entscheidungen in großem Umfang um und lernt aus jeder Entscheidung. Aera unterstützt das gesamte Spektrum an Entscheidungen, von operativen bis hin zu strategischen, und wird durch die Aera Decision Cloud und die komponierbaren Aera Skills angetrieben. Indem Aera weltweit führende Unternehmen in die Lage versetzt, Entscheidungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu optimieren, trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigeren, intelligenteren und effizienteren Welt bei. Erfahren Sie mehr unter www.aeratechnology.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

