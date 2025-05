Durch die Übernahme erhalten die Kunden von Diligent Zugang zu den besten Lösungen von Vault in den Bereichen KI-gesteuerte Automatisierung, ethische Risikoinformationen und sichere Speak-up-Lösungen

Diligent, der führende Anbieter von KI-basierten SaaS-Lösungen für Governance, Risk und Compliance (GRC), hat heute die Übernahme von Vault bekannt gegeben, einer KI-gestützten Lösung für Ethik und Compliance, die Unternehmen dabei unterstützt, eine Kultur der offenen Kommunikation zu fördern, Risiken durch Fehlverhalten zu minimieren und die Compliance zu stärken. In Anerkennung der Grenzen veralteter Ethik- und Compliance-Systeme markiert diese Übernahme den Beginn einer neuen Ära proaktiver Integrität. Durch die Integration der innovativen Speak Up-Technologie von Vault in die GRC-Plattform von Diligent können Unternehmen Risiken früher erkennen, schneller reagieren und mehr Vertrauen zwischen Mitarbeitern und Stakeholdern aufbauen.

Die KI-basierte Technologie von Vault erweitert die Möglichkeiten von Diligent, globale Unternehmen mit lokalisierten Compliance-Funktionen, mehrsprachigen Berichtskanälen und Unterstützung bei der Einhaltung globaler Vorschriften zu unterstützen. Durch die Festlegung von Standards für nahtlose, intuitive und effektive Compliance-Tools ermöglicht Vault Mitarbeitern, Bedenken sicher zu melden, und stellt Unternehmen gleichzeitig die erforderlichen Untersuchungstools und Erkenntnisse zur Verfügung, um sinnvolle Veränderungen voranzutreiben.

"Wir freuen uns sehr, das Vault-Team und seine Kunden bei Diligent begrüßen zu dürfen. Diese Übernahme unterstreicht unser starkes Engagement für den Einsatz modernster KI-Technologie zur Verbesserung der Transparenz, Integrität und ethischen Praktiken in globalen Unternehmen", erklärte Amanda Carty, General Manager, Compliance, bei Diligent. "Jetzt können wir sicherstellen, dass Unternehmen über die richtigen Tools verfügen, um proaktiv die sich weiterentwickelnden Gesetze wie die EU-Whistleblowing-Richtlinie und andere regulatorische Rahmenbedingungen weltweit einzuhalten, wodurch sie ihre Risiken weiter reduzieren und gleichzeitig eine stärkere Integritätskultur aufbauen können."

Diese Übernahme markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der Ethik- und Compliance-Technologie. Sie stärkt das Vertrauen und Engagement der Mitarbeiter durch die Bereitstellung sicherer, vertraulicher und benutzerfreundlicher Meldekanäle wie mobile Apps, Webplattformen und KI-gestützte Hotlines. Unternehmen verfügen nun über eine ganzheitliche Compliance- und Ethiklösung, die durch umfassende Transparenz hinsichtlich Fehlverhaltensmustern Compliance-Programme effektiver und besser vertretbar macht.

"Wir freuen uns sehr, Teil von Diligent zu werden. Vault hat stets die Grenzen der Ethiktechnologie erweitert. Mit Diligent kann unsere innovative Plattform nun ein breiteres Publikum erreichen und die Art und Weise, wie Unternehmen eine ethische Kultur aufbauen und wesentliche Risiken mindern, grundlegend verändern", so Neta Meidav, Gründerin und CEO von Vault. "Unser neues kombiniertes Angebot wird auf dem Markt einzigartig sein, und wir freuen uns darauf, den Umgang mit Ethik in Unternehmen zu revolutionieren."

Diese Ankündigung folgt auf die Übernahme von Spark Compliance durch Diligent Anfang dieses Jahres, einem weltweit führenden Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Ethik- und Compliance-Programmen spezialisiert hat. Die strategische Übernahme von Vault unterstreicht das Engagement von Diligent, KI-Technologie zu nutzen, um GRC-Fachleute mit erstklassigen Lösungen auszustatten, mit denen sie Risiken wirklich aufklären und die Governance verbessern können.

District Capital Partners fungierte als Finanzberater und Willkie Farr Gallagher LLP als Rechtsberater von Diligent. Raz. Dlugin Co. fungierte als Rechtsberater von Vault.

Diligent veranstaltet am Dienstag, dem 3. Juni, ein Webinar zum Thema The Future of Corporate Integrity: Diligent Vault Redefine Ethics Compliance.Melden Sie sich bitte hier an.

Weitere Informationen zur Übernahme von Vault durch Diligent finden Sie unter https://www.diligent.com/vault.

Über Diligent

Diligent ist der führende Anbieter von KI-basierten SaaS-Lösungen für Governance, Risk und Compliance (GRC) und unterstützt mehr als 1 Million Nutzer und 700.000 Vorstandsmitglieder dabei, Risiken zu minimieren und die Unternehmensführung zu optimieren. Die Diligent One-Plattform bietet Fachkräften, Führungskräften und dem Vorstand einen konsolidierten Überblick über ihre gesamten GRC-Prozesse, sodass sie Risiken effektiver managen, die Widerstandsfähigkeit stärken und bessere Entscheidungen schneller treffen können. Erfahren Sie mehr unter diligent.com.

Über Vault

Vault ist der führende Anbieter von Lösungen für aktive Integrität und modernisiert Speak-Up-Programme mit einer digitalen, KI-gestützten Plattform für Speak-Up, Untersuchungen und Datenberichterstattung. Als Betriebssystem für Unternehmensintegrität fungiert Vault als Kontrollzentrum für die Verwaltung von Meldungen über Fehlverhalten, Untersuchungen und integrierten Analysen alles aus einer zentralen Lösung, die eine Kultur der offenen Kommunikation im gesamten Unternehmen fördert. Vault ist ein preisgekröntes Technologie-Startup, das Investitionen von führenden Risikokapitalgebern wie Gradient, dem Frühphasen-KI-Fonds von Google, und Illuminate Financial erhalten hat.

