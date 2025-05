Neue zertifizierte Zolleinrichtung verbessert europäische Logistik, stärkt globale Servicefähigkeit und fördert Nachhaltigkeitsziele

ZincFive®, der weltweit führende Anbieter von Nickel-Zink-Batterien (NiZn) für eine sofortige Stromversorgung, gab heute mit der Eröffnung eines neuen Lagers und Servicedepots in Europa einen wichtigen Meilenstein seiner globalen Wachstumsstrategie bekannt. Die Einrichtung, die in Zusammenarbeit mit der Akkuteam Energietechnik GmbH betrieben wird, ermöglicht eine schnelle und effiziente Lieferung von ZincFive-Batterien und Ersatzteilen in der gesamten EMEA-Region und darüber hinaus.

Dieses zertifizierte Zolllager ermöglicht einen reibungslosen Transit von Batterien und Komponenten durch Europa und vereinfacht so den Export in Nicht-EU-Länder, beispielsweise in den Nahen Osten. Darüber hinaus fördert es die Nachhaltigkeitsziele von ZincFive, indem es die transportbedingten Emissionen reduziert und die logistische Effizienz verbessert.

Dieser Schritt ist eine Reaktion auf die steigende internationale Nachfrage nach der Nickel-Zink-Technologie von ZincFive. Da viele europäische Anlagen noch immer auf veraltete Blei-Säure-Systeme angewiesen sind, besteht ein wachsender Bedarf an sichereren, nachhaltigeren und leistungsstärkeren Alternativen damit ist die Technologie von ZincFive bestens geeignet, den modernen Bedarf an Notstromversorgung zu decken.

"Dies ist mehr als nur ein logistischer Schritt es ist ein Zeichen unseres langfristigen Engagements im EMEA-Markt", sagte Tim Hysell, CEO von ZincFive. "Unsere Werte Innovation, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit spiegeln sich in dieser neuen Partnerschaft wider. Mit einer Einrichtung, die für eine effiziente und umweltverträgliche Batterielogistik ausgelegt ist, erweitern wir nicht nur unsere Präsenz wir gehen den richtigen Weg. Wir investieren dort, wo die Nachfrage real ist und wächst das ist keine Spekulation, sondern eine Reaktion auf die starke Nachfrage, die wir von den Märkten in Europa und dem Nahen Osten beobachten."

Akkuteam verfügt über fundiertes Fachwissen im Bereich der Batteriespeicherung und -handhabung und legt großen Wert auf Qualität und Umweltverträglichkeit. Als familiengeführtes Unternehmen mit einer 25-jährigen Geschichte der Innovation auf dem Gebiet der Notstromversorgungen steht Akkuteam mit seinem Engagement für Service und zukunftssichere Infrastruktur in engem Einklang mit der Mission von ZincFive, mit The Power of Good Chemistry® eine grünere Zukunft zu schaffen.

ZincFive ist einzigartig für globales Wachstum positioniert, da der Energiebedarf in allen Sektoren steigt insbesondere in Rechenzentren, einschließlich des schnell aufkommenden KI-Segments. Die patentierte Nickel-Zink-Chemie, die sich seit über einem Jahrzehnt in der Praxis bewährt hat, liefert sichere, nachhaltige und leistungsstarke Energiespeicher, die die Dominanz von Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien herausfordern. Die USV-Batterieschränke der ZincFive BC-Serie einschließlich der neuesten Modelle BC 2-500 und BC 2-300X erfordern branchenweit die kleinste Stellfläche und liefern gleichzeitig mehr Leistung, um den wachsenden Anforderungen moderner Infrastrukturen gerecht zu werden. Angetrieben von der neuen Ultra-Hochleistungsbatterie Z5 13-90 setzen diese Lösungen weiterhin neue Maßstäbe für kompaktes Design, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit in unternehmenskritischen Umgebungen.

ZincFive hat weltweite Anerkennung erlangt, darunter die Aufnahme in die Listen TIME's 2025 World's und America's Top GreenTech Companies, den Edison Award 2024, den CleanTech Breakthrough Award 2024 "Overall Innovation of the Year", einen Finalistenplatz bei den S&P Platts Global Energy Awards 2023 und mehrere andere namhafte Branchenauszeichnungen.

Über ZincFive, Inc.

ZincFive ist weltweit führend in der Innovation und Bereitstellung von Nickel-Zink-Batterien und Sofortstromlösungen. Unterstützt durch ein beeindruckendes Portfolio an internationalen Patenten, nutzt die ZincFive-Technologie The Power of Good Chemistry®, um die Welt voranzubringen. Die ZincFive-Technologie nutzt die Sicherheit und Nachhaltigkeit der Nickel-Zink-Chemie, um eine beispiellos hohe Energiedichte und Leistung für unternehmenskritische Anwendungen zu bieten. ZincFive ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Tualatin, Oregon. Weitere Informationen finden Sie unter www.zincfive.com.

ZincFive und The Power of Good Chemistry sind eingetragene Marken von ZincFive, Inc. und das ZincFive-Logo ist eine Marke von ZincFive, Inc.

