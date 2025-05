Topcon Positioning Systems und Amberg Technologies Ltd. haben eine enge Zusammenarbeit vereinbart, um die Interoperabilität zwischen den Sensorlösungen von Topcon und den Software- und Hardwareplattformen von Amberg Technologies für Bahn- und Tunnelanwendungen zu ermöglichen. Der erste Schritt auf dem Weg zu komplett integrierten Lösungen für unsere gemeinsamen Kunden ist damit gemacht.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250522845766/de/

Luc Le Maire, Senior Vice President, Topcon (left) and Johannes Mueller, CEO, Amberg Technologies.

Über Topcon Positioning Systems

Topcon Positioning Systems entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen für präzise Messaufgaben und Arbeitsabläufe für die weltweiten Märkte der Bauwirtschaft, Vermessungsindustrie und Landwirtschaft. Sitz der Firmenzentrale ist das kalifornische Livermore, USA. (topconpositioning.com, LinkedIn, X, Facebook, Instagram). Die europäische Zentrale befindet sich im niederländischen Zoetermeer. Die Topcon Corporation (topcon.com) wurde 1932 gegründet und ist an der Tokioter Börse (7732) notiert.

Über Amberg Technologies

Amberg Technologies ist ein führender Anbieter von Messlösungen für den Bau von Straßen, Schienen, U-Bahnen und anderen ober- und unterirdischen Infrastrukturen sowie für die Inspektion und Überwachung bereits bestehender und in Betrieb befindlicher linearer Anlagen. Mit hochmodernen Lösungen in den Bereichen Inspektion, Sensorik, Messung, Überwachung, Vorhersage und Analyse werden sicherere, effizientere und nachhaltigere Arbeitsabläufe ermöglicht. Amberg Technologies wurde 1981 gegründet und ist eine Tochterfirma der Amberg Group mit Hauptsitz in der Schweiz. (ambergtechnologies.com, amberggroup.com)

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250522845766/de/

Contacts:

Presse:

Staci Fitzgerald

Topcon Positioning Systems

corpcomm@topcon.com

+1 925-245-8610

Lee Hannan

Amberg Technologies

lhannan@amberg.ch