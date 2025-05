NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Michelin von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 43 Euro angehoben. Die Aktien der europäischen Reifenhersteller hätten sich im ersten Quartal trotz der Volatilität durch das Geschäftsumfeld und die US-Zollpolitik robust gezeigt, schrieb Michael Aspinall in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. Die Hochstufung von Michelin sowie die Abstufung von Continental begründete er mit der unterschiedlichen Kursentwicklung seit Jahresbeginn und den Bewertungen im Branchenvergleich./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 15:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2025 / 15:32 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR001400AJ45