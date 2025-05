Lenovo erzielt starkes Gesamtjahresergebnis Innovation und betriebliche Exzellenz stärken Wettbewerbsfähigkeit

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) hat heute zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ("Unternehmensgruppe") die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2024/25 vorgelegt und ein erhebliches Wachstum des Konzernumsatzes und -gewinns gemeldet. Im Gesamtjahr stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 21 auf 69,1 Milliarden US-Dollar und erreichte damit den zweithöchsten Jahresumsatz der Unternehmensgeschichte. Der Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 36 auf 1,4 Milliarden US-Dollar basierend auf einer Berechnung, die nicht den Finanzberichtsstandards von Hongkong (Nicht-HKFRS[1]) entspricht. Die diversifizierten Wachstumsmotoren der Unternehmensgruppe legen weiter zu, wobei der Anteil der Nicht-PC-Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um fast fünf Prozentpunkte auf 47 stieg. Alle Geschäftsgruppen waren gesund und robust und konnten ihre strategischen Ziele und Finanzvorgaben erreichen. Alle Vertriebsregionen verbuchten im Vergleich zum Vorjahr ein zweistelliges Umsatzwachstum, was die Stärke der diversifizierten Geschäftsbereiche und die robuste globale Präsenz der Gruppe widerspiegelt.

Treibende Faktoren für diese Ergebnisse war nicht nur die konsequente Umsetzung einer klaren Strategie, sondern auch die durchgängige Integration der globalen Geschäftsabläufe (Design, Bedarfsprognose, Beschaffung, Fertigung, Marketing, Vertrieb und Dienstleistungen), das ODM+-Fertigungsmodell sowie das Modell der globalen Ressourcen und lokalen Lieferung. In den zurückliegenden 20 Jahren seiner globalen Geschäftstätigkeit hat Lenovo eine Produktionspräsenz mit mehr als 30 Fertigungsstätten (intern oder ausgelagert) in 11 verschiedenen Märkten rund um den Globus etabliert. Die Kombination dieser Faktoren verleiht der Unternehmensgruppe eine hohe Flexibilität und Resilienz, um unsichere Phasen zu bewältigen und sich besser an die jeweiligen Marktbedingungen anzupassen.

Lenovo räumt Investitionen in Innovationen weiterhin Priorität ein und steigerte die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr um 13 auf 2,3 Milliarden US-Dollar. Im vergangenen Jahr gab die Gruppe im Rahmen ihrer hybriden KI-Strategie mehrere wichtige Ankündigungen, Investitionen und Meilensteine bekannt. Dazu zählen die Einführung von AI PCs, mit denen Lenovo nun weltweit die Nummer eins bei Windows AI PCs ist, die Einführung des ersten faltbaren Smartphones mit Moto AI, das Hyperwachstum im KI-Servergeschäft, die Entwicklung von Kernlösungen und Dienstleistungen mit Lenovo Hybrid AI Advantage und zuletzt die Präsentation der ersten KI-Superagenten für Privatkunden und Unternehmen auf der Tech World in Shanghai.

Mit Blick nach vorn ist Lenovo weiterhin davon überzeugt, dass das Unternehmen dank seiner Fokussierung auf Innovation und hybride KI sowie seiner global ausgewogenen Geschäftstätigkeit und einer flexiblen und resilienten Lieferkette seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt nicht nur behaupten, sondern sogar ausbauen kann.

Das Board of Directors von Lenovo hat für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr eine Schlussdividende von 3,9 US-Cent bzw. 30,5 HK-Cent pro Aktie beschlossen.

Yuanqing Yang, Chairman und CEO, kommentiert:

"Dies war eines unserer besten Jahre trotz beträchtlicher makroökonomischer Unsicherheiten. Wir haben ein starkes Umsatzwachstum erzielt. Alle unsere Geschäftsbereiche und Vertriebsregionen verzeichneten zweistellige Zuwächse, und unser Gewinn stieg sogar noch deutlicher an. Unsere Fokussierung auf hybride KI hat bedeutende Fortschritte sowohl im Bereich der persönlichen als auch der Unternehmens-KI ermöglicht und damit eine solide Ausgangsposition für eine Führungsrolle im KI-Zeitalter geschaffen. Basierend auf meiner 20-jährigen Erfahrung an der Spitze eines globalen Unternehmens bin ich fest davon überzeugt, dass unsere betriebliche Exzellenz und unsere kontinuierlichen Investitionen in Innovation unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht nur bewahren, sondern weiter ausbauen werden."

Finanz-Highlights:

GJ 24/25 Millionen US$ GJ 23/24 Millionen US$ Veränderung Q4 GJ 24/25 Millionen US$ Q4 GJ 23/24 Millionen US$ Veränderung Konzernumsatz 69.077 56.864 21% 16.984 13.833 23% Gewinn vor Steuern 1.481 1.365 8% 178 309 (42)% Nettogewinn (den Aktionären zurechenbares Ergebnis) 1.384 1.011 37% 90 248 (64)% Nettogewinn (den Aktionären zurechenbares Ergebnis Nicht-HKFRS) [1] 1.441 1.060 36% 278 223 25% Unverwässertes Ergebnis je Aktie (US-Cent) 11,30 8,41 2,89 0,73 2,02 (1,29)

Q4 GJ 24/25 Konzernperformance: Steigerung von Umsatz und Nicht-HKFRS[1]-Nettogewinn um mehr als 20 - zweistelliges Umsatzwachstum in allen Geschäftsbereichen gegenüber dem Vorjahr

Der Konzernumsatz stieg im Jahresvergleich um 23 auf 17 Milliarden US-Dollar, wobei alle Geschäftsbereiche ein zweistelliges Umsatzwachstum verbuchten.

Der Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr auf Nicht-HKFRS [1] -Basis um 25 auf 278 Millionen US-Dollar.

-Basis um 25 auf 278 Millionen US-Dollar. Die Intelligent Devices Group konnte ihre Marktführerschaft im PC-Bereich weiter ausbauen und den Abstand zum zweitplatzierten Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr um einen weiteren Prozentpunkt vergrößern. Gleichzeitig übertraf der Umsatz mit Smartphones die Marktentwicklung um 12 Prozentpunkte. Damit belegt das Unternehmen nun weltweit den vierten Platz im Smartphone-Ranking nach Umsatz in allen Märkten außerhalb Chinas.

Die Infrastructure Solutions Group erreichte im zweiten Quartal in Folge die Gewinnzone und verzeichnet ein Umsatzwachstum von über 60 gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Quartal in Folge die Gewinnzone und verzeichnet ein Umsatzwachstum von über 60 gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Solutions and Services Group erzielte im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzwachstum von 18 und setzte mit einer Betriebsmarge von 22,7 eine neue Rekordmarke.

Performance im Gesamtjahr:

Intelligent Devices Group (IDG): Marktführerschaft ausgebaut, Erfolge bei persönlicher KI

Performance im GJ 2024/25:

Der Gesamtumsatz von IDG stieg im Vergleich zum Vorjahr um 13 auf 50,5 Milliarden US-Dollar, mit einer historischen Betriebsmarge von mehr als 7 %.

PCs verstärkten die Marktführerschaft, vergrößerten den Abstand zum Zweitplatzierten um fast 1 Prozentpunkt auf 3,6 Prozentpunkte und setzten die branchenweit führende Rentabilität fort.

Die AI PCs übertrafen das Volumenziel für das Gesamtjahr Lenovo ist nun weltweit führend innerhalb der Windows AI PC-Kategorie.

Dank eines Wachstumsschubs von 27 im Vergleich zum Vorjahr erreichte der Smartphone-Umsatz den höchsten Stand seit der Übernahme von Motorola Mobility. In den Märkten Asiens und der EMEA-Region wurde ein robustes Wachstum erzielt, das die traditionellen Standorte Lateinamerika und Nordamerika ergänzte.

Das Tablet-Geschäft verbuchte gegenüber dem Vorjahr ein zweistelliges Wachstum des Absatzvolumens.

Während des gesamten Geschäftsjahres 2024/25 wurden innovative Formfaktoren für das gesamte AI PC- und Smartphone-Portfolio von Lenovo eingeführt, darunter das ThinkBook Plus Gen 6 mit rollbarem Display, die Handheld-Gaming-Konsole Legion Go S und die Ultra-Premium-Modelle ThinkPad und Yoga Aura Editions. Mit dem neuesten Motorola Razr, das um Moto-KI-Funktionen erweitert wurde, konnte Motorola seine Führungsposition im Bereich der Falt-Smartphones weiter festigen.

Für die Zukunft plant IDG den weiteren Ausbau eines KI-gesteuerten Anwendungsökosystems, um nahtlose geräte- und ökosystemübergreifende Erlebnisse zu unterstützen, sowie die Weiterentwicklung der KI-Superagenten, die erst kürzlich während des Tech World-Events der Unternehmensgruppe in Shanghai präsentiert wurden.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Hyperwachstum erreicht die Gewinnschwelle in der zweiten Jahreshälfte und treibt hybride Infrastruktur voran

Performance im GJ 2024/25:

ISG blickt auf ein Jahr mit Hyperwachstum zurück: Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 63 auf einen Rekordwert von 14,5 Milliarden US-Dollar. Bei deutlich verbesserter Betriebsmarge erreicht ISG im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres die Gewinnzone.

Halbjahr des Geschäftsjahres die Gewinnzone. Das Cloud Services Provider-(CSP-)Geschäft wuchs im Jahresverlauf weiter und erreichte eine selbsttragende Rentabilität.

Der Unternehmensbereich Enterprise und SMB (E/SMB) entfaltete eine hohe Dynamik und erzielte mit einem Umsatzanstieg von 20 gegenüber dem Vorjahr einen neuen Rekordwert.

Auch das Geschäft mit KI-Servern erfuhr dank der steigenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur ein rasantes Wachstum. Die branchenführenden Neptune-Flüssigkeitskühlungslösungen von Lenovo setzten wichtige Impulse für diese rasante Entwicklung.

Perspektivisch wird ISG seine CSP- und E/SMB-Strategie weiter umsetzen, sein Produktportfolio vereinfachen, seine Markteinführungskapazitäten stärken und seine betriebliche Resilienz verbessern, um ein konstantes, ausgewogenes Wachstum in allen Regionen und eine nachhaltige Rentabilität zu erzielen.

Solutions and Services Group (SSG): Hohe Margen und starkes Wachstum als Treiber für den Wandel Ausschöpfung der Vorteile hybrider KI

Performance im GJ 24/25:

SSG festigte seine Rolle als Impulsgeber für die Transformation der Unternehmensgruppe mit einem Umsatzwachstum von 13 gegenüber dem Vorjahr auf 8,5 Milliarden US-Dollar und einer Betriebsmarge von 21,1 %.

Der Geschäftsbereich Supportdienstleistungen setzte sein stetiges Wachstum fort und verbesserte die Benutzerfreundlichkeit der Hardware.

Das Lösungs- und "As-a-Service"-Geschäft verzeichnete ein noch stärkeres Wachstum und trägt nun fast 60 zum Umsatz von SSG bei, wobei insbesondere KI-Angebote für zusätzliche Dynamik sorgen.

SSG wird auch in Zukunft seine Kompetenzen im Rahmen des Lenovo Hybrid AI Advantage-Frameworks erweitern und zugleich sein Portfolio an Unternehmenslösungen ausbauen und verdichten.

ESG-Highlights

In den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance erzielte Lenovo im Geschäftsjahr 24/25 weitere Fortschritte und ist gut aufgestellt, um seine Emissionsreduktionsziele für 2030 zu erreichen, die im Einklang mit der Science Based Targets Initiative definiert wurden. Lenovo hat im vergangenen Jahr weltweit Anerkennung erhalten, darunter die Goldauszeichnung in der Kategorie "Most Sustainable Companies/Organizations" der vom HKICPA organisierten Best Corporate Governance and ESG Awards sowie die Platinum Medal by EcoVadis. Damit zählt das Unternehmen zu den besten 1 aller von EcoVadis bewerteten Unternehmen weltweit. Außerdem erhielt Lenovo die AAA-Auszeichnung in den ESG-Bewertungen von MSCI und die A-List-Auszeichnung von CDP für Klimaschutz (A) und Wasser (A-). Die Integration von Menschen unterschiedlichster Herkunft und Fähigkeiten steht im Mittelpunkt der Vision von Lenovo, intelligentere Technologien für alle bereitzustellen. Im Jahr 2024 wurde Lenovo zum vierten Mal in den USA als Best Workplace for Disability Inclusion ausgezeichnet. Diese Auszeichnung wurde auf Brasilien und Großbritannien ausgeweitet. Im Rahmen seiner Initiative Smarter AI for All hat Lenovo Leitprinzipien verabschiedet, die eine verantwortungsbewusste, ethische und sichere Entwicklung, Bereitstellung und Nutzung von KI fördern. Lenovo hat seine interne Governance gestärkt durch sein Engagement für öffentliche Initiativen wie dem KI-Pakt der Europäischen Kommission. Weitere Einzelheiten zu den Fortschritten des Unternehmens werden in seinem jährlichen ESG-Report veröffentlicht, der Ende Juni erscheint.

[1] Nicht nach HKFRS ausgewiesene Kennzahlen wurden angepasst, indem die Nettoveränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Vermögenswerten, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden, die Abschreibung immaterieller Vermögenswerte aus Fusionen und Übernahmen, Aufwendungen für Fusionen und Übernahmen, Gewinne aus der fiktiven Veräußerung einer Tochtergesellschaft, Wertminderungen und Abschreibungen immaterieller Vermögenswerte, einmalige Ertragsteuergutschriften, Restrukturierungs- und sonstige Aufwendungen, Gewinne aus der Neubewertung einer schriftlichen Put-Option-Verbindlichkeit, Marktwertänderungen derivativer Finanzverbindlichkeiten im Zusammenhang mit Optionsscheinen und den Nominalzinsen von Wandelanleihen sowie die entsprechenden Ertragssteuereffekte, sofern vorhanden, ausgeblendet wurden.

LENOVO GROUP FINANZÜBERSICHT Für das Quartal und das Jahr, das am 31. März 2025 endete (in Millionen US-Dollar, außer Angaben je Aktie) Q4 GJ 24/25 Q4 GJ 23/24 Veränderungen gegenüber Vorjahr GJ 24/25 GJ 23/24 Veränderungen gegenüber Vorjahr Umsatz 16.984 13.833 23% 69.077 56.864 21% Bruttogewinn 2.783 2.428 15% 11.098 9.803 13% Bruttogewinnmarge 16,4% 17,6% (1,2) Pkte. 16,1% 17,2% (1,1) Pkte. Betriebsausgaben (2.452) (1.939) 26% (8.934) (7.797) 15% FuE-Ausgaben

(in den Betriebsausgaben enthalten) (644) (532) 21% (2.288) (2.028) 13% Verhältnis von Aufwandzu Ertrag 14,4% 14,0% 0,4 Pkte. 12,9% 13,7% (0,8) Pkte. Betriebsergebnis 331 489 (32)% 2.164 2.006 8% Sonstige nichtbetrieblichen Gewinne/(Aufwendungen) netto (153) (180) (15)% (683) (641) 7% Gewinn vor Steuern 178 309 (42)% 1.481 1.365 8% Besteuerung (54) (56) (4)% (19) (263) (93)% Gewinn in Berichtsperiode/Gesamtjahr 124 253 (51)% 1.462 1.102 33% Minderheitsbeteiligungen (34) (5) 551% (78) (91) (16)% Den Aktionären zurechenbares Ergebnis 90 248 (64)% 1.384 1.011 37% Den Aktionären zurechenbares Ergebnis Nicht-HKFRS[1] 278 223 25% 1.441 1.060 36% Gewinn je Aktie (US-Cents)

Unverwässert

Verwässert 0,73 0,71 2,02 1,95 (1,29) (1,24) 11,30 10,62 8,41 8,05 2,89 2,57

