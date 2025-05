Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, hat eine Partnerschaft mit GEODNET geschlossen, um die Real-Time Kinematic (RTK) Correction Services von Quectel anzubieten, die eine hochpräzise Positionierung für IoT-Anwendungen ermöglichen. Durch diese Partnerschaft kann Quectel gebündelte Lösungen anbieten, die seine RTK-Module und Antennen mit dem RTK-Netzwerk von GEODNET kombinieren und damit einen neuen Maßstab im Markt für hochpräzise GNSS-Lösungen setzen. Diese Lösungen wurden entwickelt, um eine Vielzahl von Massenmarktanwendungen zu unterstützen, darunter Verbraucherrobotik, Sport, Automobilindustrie, Mikromobilität, Präzisionslandwirtschaft und Bergbau.

Die RTK Correction Services von Quectel wurden entwickelt, um außergewöhnliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Sie bieten eine Positionierungsgenauigkeit im Zentimeterbereich, die die Leistung herkömmlicher GNSS-Lösungen deutlich übertrifft. Durch die Partnerschaft mit GEODNET kann Quectel maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die für bestimmte Anwendungen optimiert sind. So können Gerätehersteller bei der Auswahl einer Komplettlösung für ihren spezifischen Anwendungsfall die Komplexität von RTK problemlos umgehen.

Das Netzwerk von GEODNET umfasst über 15.000 registrierte Stationen, die alle Frequenzen und Konstellationen unterstützen. Darüber hinaus gewährleistet es Konsistenz im gesamten Netzwerk, da an jedem Standort die gleiche Triple-Band-Ausrüstung zum Einsatz kommt. Dank dieser Einheitlichkeit können Kunden ihre Produkte in einem Land entwickeln und testen und anschließend nahtlos in einem anderen Land einsetzen. Dies ist ein wesentlicher Vorteil gegenüber Wettbewerbern, die häufig über eine vielfältige Produktpalette verfügen, was zu uneinheitlicher Leistung und Zuverlässigkeit führen kann.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit GEODNET bei der Bereitstellung unseres RTK Correction Service-Partnerschaftsprogramms, das einen bedeutenden Fortschritt in der hochpräzisen Positionierungstechnologie darstellt", kommentierte Brandon Oakes, Director of GNSS and Short Range, North America, Quectel Wireless Solutions. "Die Konsistenz, die GEODNET bietet, ermöglicht es uns, unseren Kunden Komplettlösungen anzubieten, die optimal auf ihre Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Dieses Programm wird die schnelle Einführung vorantreiben und viele der Komplexitäten beseitigen, die bisher verhindert haben, dass RTK zur Standardtechnologie für hochpräzise Ortungsdienste geworden ist."

Das Netzwerk von GEODNET ist nicht nur weitreichend, sondern auch IoT-kompatibel und bietet wettbewerbsfähige Preise, die hochpräzises GNSS einem breiteren Publikum zugänglich machen. Die Partnerschaft umfasst außerdem eine kostenlose 60-tägige Testversion mit Evaluation Kit (EVK)-Kits, mit denen potenzielle Kunden die Fähigkeiten der kombinierten Technologien aus erster Hand erleben können.

Das Kernteam der GEODNET-Entwickler arbeitet seit über fünf Jahren mit dem GNSS-Team von Quectel zusammen. Wir sind stolz darauf, diese Partnerschaft zu formalisieren und damit umfassende Unterstützung für den Strafvollzug für die gesamte GNSS-Modulproduktlinie von Quectel bereitzustellen", sagte Mike Horton, Project Creator GEODNET.

Die globale RTK-Lösung von Quectel ermöglicht konsistente Kompatibilität und Leistung über mehrere Regionen hinweg und ist mit der Palette der leistungsstarken GNSS-RTK-Quadband-Module von Quectel kompatibel, einschließlich LG290P, LG580P und LG680P, was eine einfache weltweite Einführung und Bereitstellung ermöglicht.

Alle drei Module bieten höchste Leistung für anspruchsvollste Anwendungen und gewährleisten selbst in schwierigen Umgebungen eine außergewöhnliche RTK-Verfügbarkeit und -Qualität. Das Modul bietet die erforderliche Genauigkeit im Zentimeterbereich, um die Präzision für Anwendungen wie Präzisionslandwirtschaft, Roboter-Rasenmäher, Vermessung und persönliche Roboter zu gewährleisten. Darüber hinaus bietet es eine hervorragende Abdeckung, die Basisstationen aus größeren Entfernungen unterstützt und so eine zuverlässige Leistung gewährleistet.

Die Lösung unterstützt auch die Serie LC29H ein Dualband-GNSS-Modul mit hoher Präzision für mehrere Konstellationen, das eine Positionierungsgenauigkeit im Zentimeter- und Dezimeterbereich mit hoher Leistung und Energieeffizienz bietet, um den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht zu werden.

Darüber hinaus bietet Quectel ein umfassendes Serviceangebot, das 360-Grad-Engineering-Support, die Bereitstellung präziser Antennen und Abstimmungsdienste umfasst. Dieser integrierte Ansatz ermöglicht es Kunden, Entwicklungszyklen zu optimieren, Integrationsprobleme zu minimieren und eine optimale HF-Leistung für eine schnellere und effizientere Markteinführung zu erzielen.

