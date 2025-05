Vancouver, Kanada - 22. Mai 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (Frankfurt: W1H, WKN: A3EKSZ) ("Onco" oder das "Unternehmen") gibt die Ernennung von Professor Steven Jones zum Senior Scientific Advisor bekannt. Professor Jones wird eine Schlüsselrolle bei der Verwirklichung der Mission des Unternehmens spielen, die Krebsbehandlung durch KI-gestützte Präzisionsonkologie zu revolutionieren.

Professor Jones ist derzeit Co-Direktor des Genome Sciences Centre in Vancouver und Leiter der Bioinformatik sowie Distinguished Scientist am BC Cancer Research Institute. Er ist international als einer der meistzitierten Forscher auf seinem Gebiet anerkannt und hat bahnbrechende Beiträge zur Genomik und Krebsforschung geleistet. Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen zählen die Mitgliedschaft in der Royal Society of Canada und der Canadian Academy of Health Sciences sowie mehrere Preise für seine Führungsrolle in der Genomik und Präzisionsonkologie. Er wird von Clarivate Analytics regelmäßig als einer der weltweit meistzitierten Forscher genannt.[i]

Als weltweit renommierter Experte für Genomik, Bioinformatik und Krebsforschung bringt Professor Jones seine jahrzehntelange Erfahrung in der Präzisionsonkologie bei Onco-Innovations ein. Ein wesentlicher Teil seines umfangreichen Forschungsprogramms befasst sich mit der Entwicklung präziserer Krebsbehandlungen durch die Nutzung des spezifischen genetischen Profils der Krebserkrankung eines Patienten. In seiner neuen Funktion wird er die wissenschaftliche Leitung der Onkologie-Genomik- und KI-Initiativen des Unternehmens übernehmen und dabei hauptsächlich mit der Tochtergesellschaft Inka Health zusammenarbeiten. Inka Health hat SynoGraph, die KI-gestützte Vorzeige-Onkologie-Plattform von Onco-Innovations, entwickelt und Professor Jones wird die wissenschaftliche Ausrichtung des Unternehmens mitgestalten. Darüber hinaus wird er die Forschungsstrategie mitentwickeln, strategische Partnerschaften pflegen und das Unternehmen in wissenschaftlichen und medizinischen Kreisen vertreten.

Zu den Aufgaben von Professor Jones gehören die wissenschaftliche Leitung der KI-gestützten Lösungen von Onco, die Förderung der Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Industriepartnern sowie die Mitwirkung an wichtigen Publikationen und Konferenzen. Darüber hinaus wird er sich aktiv um die Beschaffung von Finanzmitteln und die Öffentlichkeitsarbeit kümmern und dabei helfen, Investoren und anderen Interessengruppen den wissenschaftlichen Wert und die Bedeutung der Technologien von Onco-Innovations zu vermitteln.

"Professor Jones ist ein Pionier auf dem Gebiet der Krebsgenomik und Bioinformatik, und wir freuen uns, ihn bei Onco-Innovations willkommen zu heißen. Seine fundierte Fachkompetenz und seine visionäre Führungsstärke werden uns dabei helfen, unsere Aktivitäten im Bereich der Präzisionsonkologie auszuweiten und unsere Zusammenarbeit mit Datenpartnern, Klinikern und Forschern weltweit zu vertiefen", so Thomas O'Shaughnessy, CEO von Onco-Innovations.

Über Inka Health

Inka Health ist ein Unternehmen, das mit dem Einsatz von KI-gestützten Analysemethoden, die onkologische Forschung und Arzneimittelentwicklung durch fortschrittliche kausale KI revolutioniert. Die firmeneigene Plattform SynoGraph ermittelt anhand von KI-gestützten Kausalschlüssen, welche Krebspatienten am ehesten auf bestimmte Behandlungen ansprechen, und bewirkt damit Fortschritte in der Präzisionsmedizin. Durch die Einbindung verschiedenster multimodaler medizinischer Daten aus den Bereichen Genomik, Transkriptomik und Proteomik deckt SynoGraph verborgene Erkenntnisse auf, die sowohl Behandlungsentscheidungen als auch die Planung klinischer Studien optimieren können. Mit dieser Spitzentechnologie will Inka Health Pharmaunternehmen dabei unterstützen, die Entwicklung von Arzneimitteln zu forcieren, Fehlschläge bei Studien zu reduzieren und lebensrettende Therapien rascher auf den Markt zu bringen.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verhinderung und die Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verfolgen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

Für ONCO-INNOVATIONS LIMITED

"Thomas O'Shaughnessy"

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Thomas O'Shaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

investors@oncoinnovations.com

Die CSE und ihr Informationsdienstleister haben diese Pressemeldung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem in Bezug auf die Aussichten des Unternehmens und die Geschäfte und Pläne des Unternehmens im Allgemeinen sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "potenziell", "sollte", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

