Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) gab heute bekannt, dass Net-Com die Entra® SC-1D Access Node- und Entra® Access Controller ("EAC")-Lösungen von Vecima für Hanstholm Net, einen Internetdienstanbieter in Dänemark, implementiert.

Der Entra SC-1D Remote MACPHY-Knoten von Vecima, eine Schlüsselkomponente des Entra Distributed Access Architecture ("DAA")-Produktportfolios, ermöglicht Kabelnetzbetreibern die Umstellung ihrer Netzwerke auf mehr Effizienz und Skalierbarkeit. Durch die Verlagerung der MAC- und PHY-Layer-Funktionen an den Zugangsrand reduziert der SC-1D die Kernnetzwerkauslastung, senkt die Latenz und erhöht die Bandbreitenverfügbarkeit, wodurch eine effiziente Bereitstellung von Diensten mit hohem Durchsatz unterstützt wird.

Dank der erweiterten DOCSIS® 3.1-Unterstützung für Remote-MACPHY-Knoten bietet der Entra SC-1D Access Node eine mit Glasfaser vergleichbare Leistung über bestehende HFC-Netzwerke. Er bietet einen kostengünstigen, einfach zu implementierenden und zukunftssicheren Weg zum 10-Gigabit-Internetzugang unter Beibehaltung bestehender Infrastrukturinvestitionen.

Als Ergänzung zum SC-1D dient das EAC von Vecima als zentralisierte Verwaltungsplattform, die die komplexen Interaktionen zwischen dem Kernnetzwerk und den verteilten Zugangsgeräten koordiniert. Die EAC sorgt für eine nahtlose Integration und optimale Leistung des DAA-Ökosystems und ermöglicht erweiterte Funktionen wie dynamische Bandbreitenzuweisung und Netzwerkvirtualisierung.

"Die Umstellung auf die Distributed Access Architecture mit den Remote MACPHY-Lösungen von Vecima stellt einen strategischen Fortschritt sowohl hinsichtlich der Leistung als auch der Skalierbarkeit dar", erklärte Lars Røge Hamer, Chairman bei Hanstholm Net. "Durch die Reduzierung des Stromverbrauchs der Kopfeinheiten um rund 60 Prozent und die gleichzeitige Erschließung der für Multigigabit-Dienste erforderlichen Skalierbarkeit können wir effizienter arbeiten und Konnektivität der nächsten Generation ohne Kompromisse bereitstellen."

"Die Einführung der Vecima-Technologie durch Hanstholm Net über Net-Com stellt einen strategischen Fortschritt in der Netzwerk-Infrastruktur des Unternehmens dar, um die Bereitstellung von Hochgeschwindigkeits-Breitbanddiensten zu unterstützen", erklärte Gert K. Hansen, CTO bei Net-Com. "Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Schritt nach vorne dar, da die zuverlässigen Produkte und der solide Support von Vecima gut zu unseren Plänen passen, DOCSIS®-Dienste auszubauen und andere Betreiber zu unterstützen, während wir in Dänemark weiter wachsen."

Der Entra SC-1D Access Node ist für eine Downstream-Kapazität im Multigigabit-Bereich ausgelegt und vollständig lizenziert, um zusätzliche Bandbreite ohne zusätzliche Kosten zu unterstützen. Damit bietet er Betreibern eine zukunftssichere Plattform mit vereinfachter Bereitstellung und minimalem Betriebsaufwand.

"Als Teil der Remote MACPHY-Suite von Vecima bieten der Entra SC-1D Access Node und der Entra Access Controller gemeinsam erhebliche Leistungssteigerungen und eine zentralisierte Orchestrierung, wodurch das Kernnetzwerk durch eine vereinfachte, skalierbare Steuerung mit verteilten Zugangsgeräten verbunden wird", erklärte Ryan Nicometo, Senior Vice President und General Manager von Vecima Video Broadband Solutions. "Wir freuen uns sehr, dass wir durch unsere Partnerschaft mit Net-Com die branchenführenden Zugangslösungen von Vecima nun mehr Betreibern in Europa anbieten können. Dies festigt unsere globale Marktführerschaft im Bereich Remote-MACPHY-Technologien."

Das Vecima DAA-Portfolio, das von der Dell'Oro Group zum vierten Mal in Folge als weltweit marktführend im Bereich R-MACPHY- und Remote Optical Line Terminal-Lösungen ("R-OLT") ausgezeichnet wurde, wird von Betreibern auf der ganzen Welt eingesetzt. Vecima wird auf der ANGA COM 2025 seine branchenführenden Kabel- und Glasfaserzugangslösungen vorstellen, darunter auch das SC-1D.

Vecima Networks auf der ANGA COM 2025

3. bis 5. Juni in Köln, Deutschland

Stand A20, Halle 8

Über Hanstholm Net

Hanstholm Net ist ein lokaler Anbieter in Dänemark, der über 600 Kabelfernsehkunden mit Fernsehkanälen und Highspeed-Internet versorgt. Ihre Dienste werden über ein hybrides Netzwerk bereitgestellt, das sowohl Koaxialkabel als auch Glasfaserinfrastruktur nutzt. Weitere Informationen finden Sie unter hanstholmnet.dk.

Über Net-Com

Net-Com ist ein dänischer Distributor, der sich auf eine breite Palette von Netzwerkgeräten spezialisiert hat, die sowohl kleine als auch große Netzwerkinfrastrukturen unterstützen. Mit seiner Expertise in den Bereichen Telekommunikation und Netzwerklösungen ermöglicht Net-Com eine hervorragende Konnektivität in ganz Dänemark. Erfahren Sie mehr unter net-com.dk.

Über Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ist führend bei der globalen Entwicklung hin zu inhaltsreichen Multigigabit-Netzwerken der Zukunft. Unsere talentierten Mitarbeiter liefern zukunftsfähige Software, Dienste und integrierte Plattformen, die Breitband- und Video-Streaming-Netzwerke versorgen, Transporte überwachen und verwalten und Erlebnisse in Privathaushalten, Unternehmen und überall dort, wo Menschen miteinander in Kontakt kommen, transformieren. Wir helfen unseren Kunden, ihre Netzwerke mit cloudbasierten Lösungen weiterzuentwickeln, die ihren Abonnenten bahnbrechende Geschwindigkeit, hervorragende Videoqualität und spannende neue Dienste bieten. In der Konnektivität steckt Macht sie ermöglicht Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften, zu wachsen und zu gedeihen. Weitere Informationen finden Sie unter vecima.com.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den Geschäftsstrategien und -zielen von Vecima sowie zu den erwarteten Vorteilen, Leistungen, Fähigkeiten, Verfügbarkeit oder Akzeptanz seiner Produkte und Dienstleistungen. Solche Aussagen spiegeln aktuelle Erwartungen und Annahmen über zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Vecima übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250522587227/de/

