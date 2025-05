FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Stationierung der Bundeswehr in Litauen:

"Friedrich Merz hat in seiner Rede zur Indienststellung der deutschen Brigade in Litauen am Donnerstag einen Satz gesagt, der das Zeug hat, zu einem viel verwendeten Zitat zu werden: "Der Schutz von Vilnius ist der Schutz von Berlin." (.) Merz hat in seiner Rede in Vilnius an die Illusionen erinnert, die die deutsche Russlandpolitik bis zum Überfall auf die Ukraine bestimmt haben. Die Stationierung der Bundeswehrbrigade in Vilnius zeigt, dass die entscheidenden politischen Kräfte in Deutschland endlich verstanden haben, was auch schon vor zehn Jahren sichtbar war. Von Vilnius nach Berlin sind es nur 800 Kilometer - nur wenig weiter als von der Ostgrenze der Ukraine nach Kiew. Der Satz von Merz ist wörtlich zu nehmen."/yyzz/DP/men