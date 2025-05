ROSTOCK (dpa-AFX) - Zum Abschluss der Energieministerkonferenz in Rostock-Warnemünde kommen die Ressortchefs der Länder heute (08.30 Uhr) erstmals mit der neuen Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche zusammen. Mit ihrer Forderung nach dem Bau neuer Gaskraftwerke war die CDU-Politikerin vor allem bei Umweltverbänden und Grünen auf Kritik gestoßen. Sie sehen mit der längerfristigen Nutzung fossiler Energieträger wie Erdgas Ziele der Energiewende und des Klimaschutzes gefährdet.

Die weitere Gestaltung der Energiewende ist nach Angaben von Mecklenburg-Vorpommerns Energieminister Wolfgang Blank (parteilos) zentrales Thema der Konferenz. Es sei Aufgabe der Politik, den Ausbau der erneuerbaren Energien klug und sozial gerecht zu gestalten, dabei die Bürger mitzunehmen und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wieder zu stärken.

Sein schleswig-holsteinischer Amtskollege Tobias Goldschmidt (Grüne) mahnte weitere gemeinsame Anstrengungen an. "Bund und Länder haben dem Ausbau der erneuerbaren Energien in den letzten Jahren in großer Gemeinsamkeit starken Wind unter die Flügel gegeben. Das war gut für das Klima und hat unser Land gut durch die von Russland verursachte Energiekrise gebracht", sagte er. Von der Energieministerkonferenz müsse das Signal ausgehen, "dass die Energiewende mit großer Konsequenz fortgesetzt wird."/fp/DP/zb