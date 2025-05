FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 23. Mai 2025



TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 CHE: Coca-Cola HBC AG, Hauptversammlung

10:00 DEU: Porsche Automobil Holding SE, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Wacker Neuson, Hauptversammlung in München

10:00 DEU: Fresenius, Hauptversammlung in Frankfurt

13:30 DEU: Basler, Hauptversammlung in Hamburg

14:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung

20:00 USA: Amgen, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 5/25

01:30 JPN: Verbraucherpreise 4/25

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 4/25

08:00 DEU: Staatsausgaben Q1/25

08:00 DEU: Privatkonsum Q1/25

08:00 DEU: BIP Q1/25 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Baufertigstellungen von Wohnungen (einschließlich Bauüberhang), Jahr 2024

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 3/25 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 5/25

12:00 LVA: Erzeugerpreise 4/25

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 4/25



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag

+ Debatte zu Deutschlands 75-jähriger Mitgliedschaft im Europarat + Debatte zur Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im Kosovo (KFOR) + Debatten über Oppositionsanträge zu CO2-Preis, Mieten und Tierschutz + Aktuelle Stunde zur Dürre in Deutschland (auf Antrag der Grünen)

DEU: Fortsetzung und Abschluss der dreitägigen Energieministerkonferenz (EnMK) unter Vorsitz von Mecklenburg-Vorpommern, Rostock

08:00 DEU: Eröffnung Internationales Transportforum unter der chilenischen Präsidentschaft, Leipzig

11:00 DEU: Pressegespräch BASF zum neuen Gefahrenabwehrzentrum am Standort Ludwigshafen

DEU: Vor dem Urteil im Dieselprozess gegen vier ehemalige Volkswagen-Mitarbeiter, Braunschweig

BEL: Treffen der EU-Minister zu Forschung und Weltraum, Brüssel

