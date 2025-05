FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax könnte sein bisheriges Wochenplus am Freitag wieder leicht ausbauen. So taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 24.037 Punkte und damit wieder über der runden Marke.

Derzeit liegt der Dax auf Wochensicht rund ein Prozent im Plus. An seinem aktuellen Rekord von 24.152 Punkten waren es am Mittwoch bereits über anderthalb Prozent, bevor eine leichte Korrektur einsetzte.

An der Wall Street hatte sich am Vorabend nach zwei schwächeren Tagen wenig getan. Im Fokus bleibt hier die steigende Staatsverschuldung und die maue Nachfrage nach US-Staatsanleihen. Der entsprechende Renditeanstieg strahlt auch auf andere Märkte und Anlageklassen ab./ag/zb