Mit der Aktie der DHL Group ging es in den vergangenen Handelswochen wieder bergauf. Nun gerät die Erholung etwas ins Stocken, denn beim Logistikriesen wird wieder einmal gestreikt. Diesmal hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der DHL Hub Leipzig GmbH zu einem Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand begann heute um 4.30 Uhr und endet um 23.30 Uhr.Verdi begründet den Streik mit der ergebnislosen ersten Runde in den Tarifverhandlungen, in der der Arbeitgeber laut Gewerkschaft kein Angebot vorgelegt ...

