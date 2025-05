PolyPeptide Group / Schlagwort(e): Finanzierung/Finanzierung

PolyPeptide gibt Ausweitung des bestehenden Kreditrahmens bekannt



23.05.2025 / 07:00 CET/CEST





Medienmitteilung PolyPeptide gibt Ausweitung des bestehenden Kreditrahmens bekannt Baar, 23. Mai 2025 - PolyPeptide Group AG (SIX: PPGN), ein spezialisierter, globaler CDMO für peptidbasierte pharmazeutische Wirkstoffe, gab heute die Ausweitung der Finanzierung im Rahmen des revolvierenden Kreditrahmens (Revolving Credit Facility, RCF) sowie weitere Unterstützung durch den Hauptaktionär bekannt. Mit UBS als Koordinator und Agent stimmte das Bankenkonsortium mit der Danske Bank und der Zürcher Kantonalbank der Erhöhung des bestehenden Kreditrahmens um EUR 40 Millionen auf EUR 151 Millionen und der Verlängerung der Laufzeit der bestehenden RCF bis März 2028 zu. Gleichzeitig hat die Draupnir Holding B.V. die Unterstützung der Gruppe als Hauptaktionärin verstärkt und die Laufzeit der ausstehenden Beträge unter der unbesicherten kurzfristigen Fazilität mit der Gruppe verlängert. Die Verträge erhöhen die finanzielle Flexibilität der PolyPeptide Gruppe bei der Fortsetzung des Wachstumskurses, mit dem Ziel der Verdoppelung der für 2023 rapportierten Umsätze bis 2028. Marc Augustin, CFO bei PolyPeptide kommentierte: "Das Ziel der Wachstumsstrategie von PolyPeptide ist die Befriedigung der starken und steigenden Kundennachfrage. Die Finanzierungsvereinbarungen ermöglichen es PolyPeptide, die sich bietenden Chancen, auch im Bereich der Stoffwechselerkrankungen und GLP-1, zu nutzen." Kontakt PolyPeptide Group AG Michael Stäheli Head of Investor Relations & Corporate Communications michael.staeheli@polypeptide.com T: +41 43 502 0580



Über PolyPeptide PolyPeptide Group AG mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften ("PolyPeptide") ist ein spezialisierter Auftragsentwickler und -hersteller (CDMO) für peptid- und oligonukleotidbasierte aktive pharmazeutische Wirkstoffe. Durch die Unterstützung der Kunden, hauptsächlich in den Bereichen Pharma und Biotech, trägt PolyPeptide zur Gesundheit von Millionen von Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt bei. PolyPeptide bedient einen schnell wachsenden Markt mit einem Leistungsangebot von der präklinischen bis zur kommerziellen Phase. Das breit gefächerte Portfolio des Unternehmens spiegelt die Möglichkeiten von Arzneimitteltherapien in verschiedenen Bereichen wider, insbesondere bei Stoffwechselerkrankungen, darunter GLP-1. PolyPeptides Anfänge reichen ins Jahr 1952 zurück. Das Unternehmen betreibt heute ein globales Netzwerk von sechs GMP-zertifizierten Produktionsanlagen in Europa, den USA und Indien. Die Aktien von PolyPeptide (SIX: PPGN) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter polypeptide.com . @PolyPeptide - folgen Sie uns auf LinkedIn Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen Diese Medienmitteilung wurde von der PolyPeptide Group AG erstellt und enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, welche die gegenwärtigen Ansichten des Managements widerspiegeln. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen wesentlich von den in dieser Mitteilung ausgedrückten oder implizierten abweichen. PolyPeptide Group AG stellt die Informationen in dieser Mitteilung zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung und übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze oder Regulierungen vorgeschrieben. Zusatzmaterial zur Meldung:



