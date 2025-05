Mitteilung der PORR AG:

Erstes Quartal auf Kurs - starker Zuwachs bei Neuaufträgen

- Auftragseingang erhöhte sich um 17,4 % auf EUR 1,5 Mrd.

- EBIT legte um 11,7 % auf EUR 12,6 Mio. zu

- Produktionsleistung bei EUR 1,3 Mrd.

- Auftragsbestand wächst auf EUR 8,8 Mrd.

- Ausblick 2025: Moderate Leistungssteigerung, Umsatz- und Ergebnissteigerung

Neue großvolumige Projekte unter anderem aus dem deutschen Hochbau sorgten in den ersten drei Monaten für besonders viel Bewegung in den Auftragsbüchern. Die PORR konnte ihr Betriebsergebnis (EBIT) auf EUR 12,6 Mio. steigern und hat damit ihr erstes Quartal 2025 vielversprechend abgeschlossen.

"Die Auftragslage ist ausgesprochen gut - die PORR hat im ersten Quartal mit einem Plus von 17,4 % bei den Neuaufträgen eine Steilvorlage für die nächsten Monate geliefert", sagt PORR CEO Karl-Heinz Strauss. Insgesamt betrug der Auftragseingang in den ersten drei Monaten 2025 EUR 1.539 Mio. Der Auftragsbestand wuchs ebenfalls um 4,4 % und lag zum Stichtag 31. März 2025 bei EUR 8.812 Mio.

Besonders stark war der Zuwachs an Neuaufträgen mit + 81,1 % in Segment DE. "Deutschland zeigt bereits die ersten Anzeichen einer Wiederbelebung im Hochbau. Und dank des Commitments zum Ausbau der Infrastruktur wird dieses Land in den kommenden Jahren die größte Baustelle Europas. Wir als PORR sind mit spannenden Projekten mittendrin", so Strauss. Zu den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...