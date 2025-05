Nach drei Rekordtagen in Folge gab der DAX am Donnerstag wieder nach. Zwar eroberte er nach anfänglichen Verlusten die 24.000-Punkte-Marke zurück, angesichts schwacher US-Börsen fehlten ihm jedoch die Impulse, um das Rekordhoch erneut anzugreifen. Den Handelstag beendete er schließlich mit 23.999 Punkten, was einem Verlust von 123 Punkten (0,51 %) entspricht. Aus technischer Sicht war ...

