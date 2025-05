Zum letzten Mal als CEO wird sich Rolf Buch am kommenden Mittwoch auf einer Hauptversammlung an die Aktionäre der Vonovia wenden. Der scheidende Vorstandsvorsitzende zieht laut dem bereits vorliegenden Redemanuskript Bilanz einer Ära - und blickt mit Optimismus in die Zukunft des Wohnungskonzerns. Jetzt beginne eine neue Wachstumsphase."Vonovia war über eine Dekade nicht nur mein berufliches Zuhause. Sie ist mein Baby", erklärte Buch in seiner HV-Rede. Seit dem Börsengang 2013 entwickelte sich der ...

