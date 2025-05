Finanzen100

Entsprechende Spekulationen hat das "Wall Street Journal" befeuert. Das Unternehmen hat sich auf Halbleiter aus Siliziumkarbid und Galliumnitrid spezialisiert, eigentlich ein hochspannendes und wachstumsträchtiges Geschäftsfeld. Finanziell steht der Chip-Hersteller aber unter enormem Druck. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres wurden 1,5?Mrd.?$ an Barmitteln verbrannt. Die Bruttomarge liegt bei - 17?%, der Umsatz ging zuletzt um 8?% zurück. Die Nettoverschuldung beträgt 5,2?Mrd.?$. Wolfspeed verhandelt derzeit mit Gläubigern wie Apollo Global über eine Umstrukturierung der Wandelanleihen. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist die Voraussetzung, um staatliche Fördermittel in Höhe von 750?Mio.?$ aus dem CHIPS-Gesetz zu erhalten. Auch ein vorläufiges Insolvenzverfahren nach Chapter 11 wird inzwischen nicht mehr ausgeschlossen. Zwar bestehen Kundenaufträge im Umfang von 13?Mrd.?$, doch die Fertigung muss erst effizient skaliert werden. Der Aktienkurs ist diese Woche in New York nochmal um rund 60 % eingebrochen. Wolfsspeed istDas war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Sie. Zugriff auf alle Inhalte bekommen Sie über ein kostenloses Probeabo. Das können Sie in den ersten 30 Tagen mit einer e-Mail an kundenservice@finanzen100.de wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!