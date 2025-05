Hamburg (ots) -Die Vertragsgestaltung im Unternehmen regelt das rechtliche Miteinander, nicht nur mit Kunden und Lieferanten, sondern insbesondere auch mit Mitgesellschaftern und Arbeitnehmern. Diese Verträge werden aber häufig nicht regelmäßig überprüft und überarbeitet - mit potenziell schwerwiegenden Folgen. Welche Aspekte sollten Unternehmen dabei aber besonders beachten und wie sorgen sie in der Praxis für maximale Rechtssicherheit?Viele Unternehmer verlassen sich auf Verträge und Vertragsmuster, die vor Jahren oder gar Jahrzehnten erstellt wurden. Doch die rechtlichen Rahmenbedingungen und geschäftlichen Anforderungen ändern sich stetig. So sind etwa Gesellschaftsverträge häufig lückenhaft oder nicht mehr zeitgemäß: Was passiert etwa, wenn ein Gesellschafter plötzlich verstirbt oder aussteigen möchte? Auch Arbeitsverträge bergen Risiken, wenn sie nicht regelmäßig an neue gesetzliche Vorgaben angepasst werden. "Viele Unternehmen verwenden Vertragsmuster, die veraltet sind und erhebliche rechtliche Konsequenzen haben können", erklärt Benjamin von Allwörden, Partner der Kanzlei VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte. "Gerade in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten kann das zu hohen finanziellen Belastungen führen.""Wir helfen Unternehmen nicht nur, sich in dieser Hinsicht rechtlich abzusichern, sondern auch, langfristig handlungsfähig zu bleiben", fügt Dr. Sebastian von Allwörden hinzu. So unterstützt die Kanzlei VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte mittelständische Unternehmen umfassend in allen wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und Spezialisierung auf Handels-, Gesellschafts- und Arbeitsrecht bieten die Partner Benjamin von Allwörden, Dr. Sebastian von Allwörden und Titus Wolf dabei eine äußerst fundierte Beratung. Die Kanzlei bietet ihre Dienstleistungen von Hamburg aus bundesweit an und greift Unternehmen auch in notariellen Angelegenheiten wie Unternehmensnachfolge und M&A-Transaktionen unter die Arme. Wie die Unterstützung hinsichtlich verschiedener Vertragsangelegenheiten aussieht und warum sie so wichtig ist, erfahren Sie hier.Wo Vertragsrecht besondere Bedeutung hat - und wie die Kanzlei VON ALLWÖRDEN dabei die nötige Unterstützung liefertIn der Praxis zeigen sich durch veraltete oder unzureichende Verträge immer wieder Fallstricke: So fehlt es in Gesellschaftsverträgen häufig an klaren Regelungen für Situationen wie Nachfolge oder Verkauf, die Eheschließung bzw. -scheidung eines Gesellschafters oder den Umgang mit Pattsituationen in der Gesellschafterversammlung. "Gerade in Familienunternehmen sind vermeidbare, aber oftmals schwerwiegende Konflikte vorprogrammiert, wenn keine eindeutigen Regelungen existieren", warnt Dr. Sebastian von Allwörden.Auch im Arbeitsrecht können veraltete Verträge gravierende finanzielle Folgen haben. "Ein Beispiel aus unserer Kanzlei: Eine Arbeitnehmerin konnte durch fehlende Hinweise auf den Verfall von Urlaubsansprüchen eine sechsstellige Urlaubsabgeltung einklagen", berichtet Benjamin von Allwörden. "Solche Risiken lassen sich mithilfe regelmäßiger Überprüfung und Anpassung der Verträge und Abläufe im Unternehmen fast immer vermeiden."Die Kanzlei empfiehlt daher, Gesellschaftsverträge regelmäßig zu überarbeiten und, wo notwendig, durch Beteiligungsvereinbarungen zu ergänzen. Dabei handelt es sich um eigenständige, den Gesellschaftsvertrag ergänzende Vereinbarungen, die die Modalitäten der Beteiligung eines Gesellschafters an der Gesellschaft regeln. Unternehmen sollten zudem sicherstellen, dass Arbeitsverträge den aktuellen rechtlichen Vorgaben entsprechen und keine versteckten Haftungsfallen enthalten. "Damit lassen wir selbstverständlich niemanden allein: Wir helfen bei allen Angelegenheiten rund um die Vertragsgestaltung und behalten auch steuerliche Auswirkungen im Blick - am besten funktioniert das aber, wenn Unternehmer frühzeitig auf uns zukommen", erläutert Titus Wolf.Breite Expertise für maximale Rechtssicherheit - was Unternehmer außerdem von der Kanzlei VON ALLWÖRDEN erwarten könnenDie Kanzlei VON ALLWÖRDEN Rechtsanwälte bietet dank ihrer erfahrenen Partner mit den unterschiedlichsten Schwerpunkten ein breit gefächertes Fachwissen: Dr. Sebastian von Allwörden bringt etwa umfangreiche Erfahrung aus seiner Tätigkeit in einer internationalen Wirtschaftskanzlei mit und ist Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht sowie Bank- und Kapitalmarktrecht.Titus Wolf verbindet unterdessen juristisches Fachwissen mit betriebswirtschaftlicher Expertise und ist besonders auf Unternehmensnachfolge und M&A-Transaktionen spezialisiert. Seine Kenntnisse im Steuerrecht helfen Unternehmern, die rechtlichen und finanziellen Aspekte von Unternehmensveränderungen optimal zu gestalten.Benjamin von Allwörden, sowohl Fachanwalt für Arbeitsrecht, als auch Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht, unterstützt Unternehmen insbesondere in Fragen des Vertragsrechts und des Arbeitsrechts. Zudem berät er bei der Absicherung geistiger Eigentumsrechte und der strategischen Planung von Transaktionen. "Marken, Patente und Urheberrechte spielen oft eine entscheidende Rolle im Unternehmenswert - umso wichtiger ist es, sie frühzeitig abzusichern", erklärt er hierzu.Sie wollen Ihre vertraglichen Konstellationen rechtssicher gestalten und damit künftige Probleme sowie Auseinandersetzungen vermeiden? 