Am Donnerstag hat der DAX etwas zurückgesetzt und 0,5 Prozent schwächer bei 23.999 geschlossen. Auch am Freitag steht die runde Marke von 24.000 Punkten im Mittelpunkt, wobei nachrichtentechnisch die Angaben zum BIP-Wachstum in Deutschland hervorstechen. Auf Unternehmensseite stehen Bayer, Koenig & Bauer, Evonik, PVA Tepla, ProSieben, Rheinmetall und Salzgitter im Fokus.

