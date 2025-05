Baierbrunn (ots) -Viele Hinterbliebene glauben, ihrem Schmerz allein begegnen zu müssen. Ein Irrtum, sagt Trauerbegleiterin Chris Paul im Gespräch mit dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau": "Wir brauchen liebe Menschen, um gut unterstützt und mit viel Rücksicht aufgenommen zu werden, um diesen langen Weg der Trauer gehen zu können."Oft reicht es, ein bisschen da zu sein, zu redenAls Trauerbegleiterin ist Paul beispielsweise da, wenn Menschen in sehr schwierigen Trauerprozessen sind. Etwa wenn ein Tod mit Gewalt verbunden oder wenn kein Abschied möglich war. "Diese Faktoren machen Trauer schwer. Ebenso wie innige Beziehungen, aber auch ungelöste Konflikte", sagt Chris Paul. "Körperliche Beschwerden wie anhaltende Schlaflosigkeit sind ein Warnzeichen, dass das Trauern zu einer Belastung wird."Viele Menschen haben Hemmungen im Umgang mit Trauernden, beobachtet Paul: "Man weiß nicht, wie man sich verhalten soll, hat Angst, etwas Falsches zu sagen." Sie empfiehlt, bei der Unterstützung von Trauernden "uneitel" zu sein. Man sollte nicht helfen, um gute Rückmeldung zu bekommen, sondern man sollte tatsächlich die Idee haben, da ist ein Mensch in Not und den lass ich nicht allein. "Und dann reicht es oft, nur ein bisschen da zu sein, zu reden. Das heißt Normalität."Mit dem Verstorbenen in Verbindung bleibenTrauern bedeutet übrigens nicht: loslassen. "Im Gegenteil. Das war früher tatsächlich die Idee, wir müssten Bindungen durchschneiden, um gut weitergehen zu können", erklärt Chris Paul. "Es war so die Idee, wenn ich jemanden weiter lieb habe, der gestorben ist, dann habe ich nicht mehr genug Liebe für die Lebenden. Das stimmt nicht. Studien zeigen klar, dass es vielen Trauernden sehr guttut, mit ihren Verstorbenen verbunden zu bleiben. Durch Erinnerungen und kleine Rituale, manchmal sogar durch das Gefühl, ein Zeichen der bleibenden Liebe zu bekommen, etwa durch einen Schmetterling oder einen Regenbogen."Genauso normal sei es, weiter den Namen des Verstorbenen sagen zu wollen, vielleicht eine Kette zu tragen, die mit dem Verstorbenen zu tun hat. "Wir gehen vielleicht zum Friedhof und bitten Verstorbene um Rat. Das alles ist heilsam", so Paul in der "Apotheken Umschau". "Wenn ich eine gute innere Verbindung zu den Verstorbenen habe, habe ich tatsächlich mehr Entspannung und Liebe für die Lebenden."Übrigens: Auf das eigene Ableben kann man sich vorbereiten. Die neue elfteilige Videoreihe "Abschied - dein Ratgeber für den letzten Weg" der "Apotheken Umschau" will dabei unterstützen, sich seiner letzten Wünsche bewusst zu werden. Einfühlsam greifen die Youtube-Videos Themen wie Hospiz und Palliativmedizin, Sterbeprozess und Trauern, selbstbestimmte Bestattung und Nachlass auf. Die Videos finden Sie auf www.a-u.de/!1292891 (http://ots.de/0mXJ2F).Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 5B/2025 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6040687