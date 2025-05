Die Europäische Union befindet sich mit den USA in einem Handelskonflikt, nachdem Donald Trump Anfang April Zölle gegen die meisten Handelspartner angekündigt hat. Zwar finden Verhandlungen zwischen den beiden Parteien statt, eine Einigung scheint jedoch in weiter Ferne zu sein. Zudem dürften die Zölle nicht mehr unter 10 % fallen, so der US-Präsident - und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...