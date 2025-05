© Foto: CHROMORANGE - picture alliance

Trump will laut Insidern bereits am Freitag neue Atom-Verordnungen unterzeichnen. Die Aussicht auf beschleunigte Reaktorgenehmigungen lässt Atomaktien regelrecht explodieren. US-Präsident Donald Trump will laut vier mit der Angelegenheit vertrauten Quellen bereits am Freitag mehrere Verordnungen unterzeichnen, die die heimische Atomindustrie deutlich stärken sollen. Ziel ist es laut Reuters, die Genehmigung neuer Reaktoren zu beschleunigen und Lieferketten für Brennstoffe wie angereichertes Uran zu sichern. Ein Entwurf der Maßnahmen sieht vor, dass sich Trump auf das Verteidigungsproduktionsgesetz aus dem Kalten Krieg beruft. Damit soll ein nationaler Notstand ausgerufen werden - wegen der …