Kassel (ots) -Die Mobilität in Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Damit Mitarbeitende sich diesen stellen können, müssen auch sie selbst sich weiterentwickeln. Der berufsbegleitende Studiengang "ÖPNV und Mobilität (https://www.unikims.de/studiengaenge/master-oepnv-und-mobilitaet)" an der UNIKIMS vermittelt die Werkzeuge, die sie dafür brauchen. In einer Online-Informationsveranstaltung am 11.06.2025 um 18 Uhr beantwortet Prof. Dr. Carsten Sommer Fragen zu Studieninhalten, Ablauf und Anforderungen.Master of Science mit interdisziplinärem LehrplanDer interdisziplinäre Masterstudiengang ÖPNV und Mobilität ist in seiner fachlichen Ausrichtung einmalig in Deutschland. Die Studierenden erreichen den universitären Abschluss eines Master of Science, werden aber nicht nur mit ingenieurwissenschaftlichen Fragestellungen vertraut gemacht, sondern auch mit rechtlichen, ökonomischen und verkehrspolitischen. Dabei werden sowohl grundsätzliche Methoden gelehrt als auch aktuelle Herausforderungen wie autonomes Fahren thematisiert. Die Studierenden seien bereits Fachleute in ihrem Bereich, so Prof. Sommer, akademischer Leiter des Studiengangs. Man müsse jedoch den gesamten Markt mit seinen Anforderungen, Wünschen und Bedarfen betrachten. Ziel des Masters sei es deshalb Mobilität in Gänze zu verstehen.ÖPNV ist ein facettenreiches und systemrelevantes ArbeitsfeldStudierenden möchte Sommer neben den Lehrinhalten die Motivation und Stolz für den Arbeitsalltag mitgeben. Mitarbeitende im Bereich ÖPNV müssten sich im Klaren sein: "Wir sind die Guten. Der ÖPNV ist das einzige Verkehrssystem für alle". Schon hinsichtlich der Klimaziele sei der Ausbau des öffentlichen Verkehrsangebotes unverzichtbar. Doch auch seine bedeutende Rolle als systemrelevante Infrastruktur müsse betont werden. "Wir arbeiten daran die Welt besser zu machen und leisten einen großen Beitrag zur sozialen Teilhabe, vor allem für die Schwächeren", erklärt er.Zugang für alle FachrichtungenDer Master of Science steht Interessierten aller Fachrichtungen offen. Zugangsvoraussetzungen (https://www.unikims.de/studiengaenge/master-oepnv-und-mobilitaet/bewerbung-oepnv) sind ein Bachelor- oder Diplomabschluss sowie ein Jahr Berufserfahrung. Ob Betriebswirtschaft, Maschinenbau oder Stadtplanung - die vielfältigen Perspektiven ermöglichen den Studierenden ein großes Netzwerk aufzubauen und auch über das Studium hinaus voneinander zu lernen.Studieninteressierte können sich unter unikims.de/oepnv (https://www.unikims.de/studiengaenge/master-oepnv-und-mobilitaet) zur Informationsveranstaltung anmelden.